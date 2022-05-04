Рекламодателям

Новосибирский предприниматель судится с маркетплейсом OZON

  • 04/05/2022, 17:25
новости Новосибирска
Он считает, что интернет-площадка нарушила его права и требует компенсацию в 50 тыс рублей.

Дзержинский районный суд  Новосибирска начал рассмотрение дела о защите прав потребителей по иску Черевцова А.К. к ООО «Интернет решения» (OZON). Согласно исковому заявлению предприниматель в ноябре 2021 года оформил на сайте OZON.ru несколько заказов на общую сумму 3 413 рублей, оплатил их, после чего продавец подтвердил заказы. В заказы входили следующие товары: шуруповерт, отвертки, кабели, сверла, нож сапожный, кабели для зарядки телефонов, постеры с изображениями персонажей из популярных американских фильмов и комиксов, таких как «Звездные войны», «Крестный отец», «Стражи галактики», «Человек-паук» и др, перечисляется в документах, размещенных на сайте суда.

Через несколько часов истец в личном кабинете обнаружил, что все его заказы отменены, в большинстве случаев причиной отмены указано, что «Товаров нет в наличии», однако на сайте было указано, что товар в наличии имеется. При обращении в техподдержку истец не получил внятного ответа о причине отмены его заказов. Истец отправил продавцу претензию с требованием исполнить магазин обязательства по передаче ему заказанного товара. На момент обращения в суд ООО «Интернет решения» свои обязательства не исполнило.

Истец просит признать недействительными пункты 1.4.1 и 1.4.2., размещенные на сайте в разделе «Условия продажи Товаров для физических лиц в OZON.ru», так как они противоречат действующему законодательству и ущемляют его права как потребителя. Также истец просит суд признать незаконным односторонний отказ ответчика о передаче товара, заказанного истцом, обязать истца передать ему заказанные товары, взыскать с ООО «Интернет решения» неустойку в сумме 1 167,34 руб. и денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Фото pixabay — Preis_King

365

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : суд маркетплейс бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

На тендере на реконструкцию корпуса ГНЦ «Вектор» не было конкуренции

Единственный участник признан победителем торгов.
Читать статью >>
новости Новосибирска

За счет каких средств будут благоустраивать Центральный пляж — пока непонятно

Для жителей Советского района, наученных горьким опытом с другими зонами отдыха, этот вопрос является ключевым.
Читать статью >>
новости бизнеса

Время расти и время радоваться

Апрельское заседание VIP-club оказалось плотно насыщено лайфхаками, экспертными импровизациями и анонсами новых проектов.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Европейские электроприборы вымываются с сибирского рынка

Зарубежные производители прекратили их поставки в регион либо выполняют их в неполном объеме.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Самыми сложными для российского рынка логистики будут май-июнь

Все материалы
Лента новостей

«Сибагро» открыл в Новосибирске центр по тестированию удобрений

04/05/2022, 18:41

С 20 мая улететь из Новосибирска в Баку можно прямым рейсом

04/05/2022, 18:22

На тендере на реконструкцию корпуса ГНЦ «Вектор» не было конкуренции

04/05/2022, 18:21

На криптовалютном рынке прошла серьезная распродажа

04/05/2022, 18:03
Популярное

Финансовый гороскоп на май для всех знаков Зодиака

04/05/2022, 18:49

Почти 40 тысяч заявлений на новые «детские» выплаты поступили в региональный ПФР с начала мая

04/05/2022, 14:26

Вереница планет появится в небе над Новосибирском в конце мая

29/04/2022, 17:09

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ первым в России запустил сбор чаевых через СБП

04/05/2022, 17:47

Банк «Левобережный» начал выдавать льготную ипотеку под 8% годовых

04/05/2022, 17:35

Оксана Дудина назначена территориальным директором Банка Уралсиб в Кемерове

04/05/2022, 17:31
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска