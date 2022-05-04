Новосибирский предприниматель судится с маркетплейсом OZON

Дзержинский районный суд Новосибирска начал рассмотрение дела о защите прав потребителей по иску Черевцова А.К. к ООО «Интернет решения» (OZON). Согласно исковому заявлению предприниматель в ноябре 2021 года оформил на сайте OZON.ru несколько заказов на общую сумму 3 413 рублей, оплатил их, после чего продавец подтвердил заказы. В заказы входили следующие товары: шуруповерт, отвертки, кабели, сверла, нож сапожный, кабели для зарядки телефонов, постеры с изображениями персонажей из популярных американских фильмов и комиксов, таких как «Звездные войны», «Крестный отец», «Стражи галактики», «Человек-паук» и др, перечисляется в документах, размещенных на сайте суда.

Через несколько часов истец в личном кабинете обнаружил, что все его заказы отменены, в большинстве случаев причиной отмены указано, что «Товаров нет в наличии», однако на сайте было указано, что товар в наличии имеется. При обращении в техподдержку истец не получил внятного ответа о причине отмены его заказов. Истец отправил продавцу претензию с требованием исполнить магазин обязательства по передаче ему заказанного товара. На момент обращения в суд ООО «Интернет решения» свои обязательства не исполнило.

Истец просит признать недействительными пункты 1.4.1 и 1.4.2., размещенные на сайте в разделе «Условия продажи Товаров для физических лиц в OZON.ru», так как они противоречат действующему законодательству и ущемляют его права как потребителя. Также истец просит суд признать незаконным односторонний отказ ответчика о передаче товара, заказанного истцом, обязать истца передать ему заказанные товары, взыскать с ООО «Интернет решения» неустойку в сумме 1 167,34 руб. и денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.