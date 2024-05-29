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Оксана Ширшова: Нам есть чем делиться, мы можем и хотим это делать

  • 29/05/2024, 10:28
Автор: Оксана Мочалова
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Оксана Ширшова: Нам есть чем делиться, мы можем и хотим это делать
Благотворительная деятельность является одной из важных миссий музыкальной школы «Виртуозы» в Новосибирске. Как и почему школа участвует в таких проектах — рассказала директор школы Оксана Ширшова.

— Оксана Сергеевна, расскажите, в чем особенность музыкальной школы «Виртуозы»?

— Мы даем возможность чувствовать и жить музыкой, вне зависимости от того, какой у человека опыт. Стоматолог может стать первоклассным барабанщиком, а юрист — скрипачом. К нам приходят заинтересованные люди разных возрастов, которые становятся нашими учениками. У нас в школе более 20 музыкальных направлений, включая такие редкие, как арфа. Поэтому каждый может найти для себя близкий по духу инструмент и направление, в котором он хочет развиваться.

— Расскажите, пожалуйста, о достижениях вашей школы. Какими результатами работы вы больше всего гордитесь?

— Наши ученики часто становятся победителями и лауреатами в музыкальных конкурсах, мы помогаем с поступлением в высшие учебные заведения, оказываем поддержку в трудоустройстве, проводим и организуем концерты на разных площадках города Новосибирска.

Мы первая частная музыкальная школа, которая начала поддерживать идею перфомансов и участвовать в них. У нас теплая и творческая атмосфера. Здесь люди встречаются, знакомятся, находят своих. У нас образовались уже несколько семейных пар, так что любовь и искусство буквально пропитали стены нашей школы.

— Есть ли у вашей школы миссия?

— Для меня важно повышение и раскрытие культурного потенциала населения, я хочу сделать музыкальное образование доступным.

— Занимаетесь ли вы благотворительностью? Как давно?

— Мы начали заниматься благотворительностью с начала образования команды, с 2011 года. Начинали с малого: давали благотворительные концерты в доме ветеранов, в доме престарелых и детских домах. А сподвигло нас на благотворительность понимание, что нам есть чем делиться, мы можем и хотим это делать.

— На ваш взгляд, когда предприниматель начинает заниматься благотворительностью?

— Дело не в том, кто именно начинает заниматься благотворительностью — предприниматель или человек другой профессии. Важно, чтобы у человека было стремление помогать. Желание сделать что-то хорошее и полезное проявляется у каждого человека по-разному: у кого-то со временем, когда он становится более зрелым и понимает, что это важно. Кто-то любит помогать другим с детства. А у кого-то и вовсе не рождается такого желания.

— А ваша школа кому помогает, каким группам населения?

— Помогаем в социальной адаптация людям с особенностями здоровья и индивидуальными потребностями, детям, оставшимся без попечения родителей, и малообеспеченной категории населения. При этом нельзя выделить какую-то категорию населения, которой мы оказываем помощь чаще. Помогаем по возможности тем, кто нуждается.

— Можете поделиться историей кого-то из своих подопечных, чем была полезна ваша помощь?

— У нас уже три года занимается ученик, находящийся под патронажем. Мы не вправе раскрывать подробности его личной истории, это конфиденциально. Можем поделиться лишь тем, что он делает определенные успехи, и это радует.

Кроме того, вместе с командой мы выезжаем в детские больницы, проводим музыкальные занятия в центре для детей с особенностями развития, были в онкоцентре. Еще у нас есть проект «Мы вместе». Он позволяет получить бесплатную психологическую помощь.

Оксана Ширшова: Нам есть чем делиться, мы можем и хотим это делать

— Участвуют ли в добрых делах ваши сотрудники? Проявляют ли инициативу?

— Безусловно! Во многом наши сотрудники и ученики проявляют инициативу. Если бы не наша команда, то реализовать многие проекты было бы невозможно. Все, кто участвует, делают это по зову сердца. Я очень благодарна тем, кто откликается и делает свой вклад.

— В чем, на ваш взгляд, заключается польза занятия благотворительностью для бизнеса и его руководителя?

— Для бизнеса благотворительность — это возможность реализации смыслов и ценностей команды. Когда есть общая миссия, когда мы делаем общее дело, мы становимся ближе друг к другу и к другим людям. Это важно. Это объединяет. Это возможность быть примером!

— Есть среди ваших друзей такие же благотворители, как вы?

— Да, у нас есть партнеры и друзья-благотворители. Мы и наши партнеры вступили в общественную организацию «ОПОРА РОССИИ», которая дала возможность понять, какие проблемы сейчас актуальны и нуждаются во внимании.

— А что вы посоветуете начинающим благотворителям?

— Для начала можно определить для себя — кому и чем вы можете помочь, а потом искать способы, как это сделать.

— Можете ли дать оценку места благотворительности в современном обществе?

— Жизнь становится быстрее, больше задач и меньше времени на их выполнение, при этом растет ценность человеческих отношений. Сейчас люди как никогда нуждаются друг в друге, в поддержке, в опоре на смыслы и ценности. Идея благотворительности все это совмещает. На мой взгляд, благотворительность становится полезным и добрым трендом. Ведь желание помогать — это норма для общества, которое обустраивает настоящее и стремится в светлое будущее.

Реклама. Рекламодатель Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Фотографии предоставлены рекламодателем. Автор фото: Ольга Ветрова

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Опора России Опора За благотворительность


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