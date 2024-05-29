Депутатов Новосибирска пригласили на стройку четвертого моста в июне

На майской сессии горсовета Новосибирска депутаты планировали рассмотреть информацию о ходе работ по строительству мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской. Однако, этот вопрос был снят с обсуждения.

— Сегодня мы получили письмо от ГК «ВИС», в котором говорится, что в силу загруженности и командировок представителя их компании на сессии не будет, — сообщил председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин. — Мы с коллегами посовещались. В письме от ГК «ВИС» есть предложение организовать выезд депутатов на площадку во второй половине июня. Мы уже работали в таком формате. Концедент предложил выехать на стройку и там позадавать вопросы.

По его словам, сегодня слушать доклад начальника ГКУ Новосибирской области «Мост» Юрия Алексиевского, который в суде отстаивает интересы региона, не целесообразно.

Спикер горсовета Дмитрий Асанцев подтвердил, что письмо за подписью гендиректора ГК «ВИС» Сергея Юдина получено. В письме подчеркивается, что концессионер и концедент принимают усилия для увеличения работ на объекте.

Предложение о снятии вопроса с рассмотрения на майской сессии поддержало большинство депутатов горсовета.

Первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов предложил пригласить на выездное заседание на площадке депутатов Заксобрания.

— Мне хотелось бы послушать как они (ГК «ВИС») будут выступать и какие блеклые слова будут озвучены, — подчеркнул Панферов.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что подписано допсоглашение между правительством Новосибирской области и дочерней компанией ГК «ВИС», которая строит четвертый мост через Обь. По соглашению разблокируются 460 млн рублей из средств, которые выделил федеральный бюджета в рамках компенсации удорожания стоимости капитальных затрат при возведении объекта. Это допсоглашение одобрено в ФАС. В начале мая сообщалось, что сроки сдачи четвертого моста через Обь перенесены на конец 2025 года.

Напомним, четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске возводится в рамках государственно-частного партнёрства. Первоначально его планировали сдать до конца 2022 года. Позже дату перенесли на 2023 год. Однако, в ноябре стало известно, что сдача объекта отодвигается на 2024 год. За время строительства объект подорожал на 9 миллиардов.

Ранее редакция сообщала о том, как концессионер объяснил перенос сроков строительства моста на 2025 год.