Мэрия продлила разрешения на строительство двух поликлиник в Новосибирске

Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска продлило срок действия разрешения строительства поликлиник №2 и №7. Соответствующие документы опубликованы на Муниципальном портале Новосибирска.

Оба объекта расположены в Октябрьском районе. Поликлиника №2 строится на ул. Татьяны Снежиной. Ее площадь 12 322 кв. метра. Она рассчитана на 939 посещений в смену. На базе поликлиники будет размещен один из 16 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Согласно документу мэрии, разрешение на строительство этого объекта продлено до 31 марта 2024 года.

Поликлиника №7 расположена ул. Пролетарской, ее площадь почти 11 883 кв. м. За день здесь смогут принимать до 921 пациента. В учреждениях предусмотрены взрослое и детское отделения, а также палаты дневного стационара.

Недавно министр здравоохранения региона Константин Хальзов говорил о том, что из семи поликлиник, которые возводит в рамках государственно-частного партнерства ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в состав ГК «ВИС») , две (№2 и №7) готовы полностью. Они укомплектованы мебелью и оборудованием. По словам главы ведомства, сейчас Госстройнадзор принимает здания.

Напомним, первоначально планировалось, что все семь поликлиник, будут введены в эксплуатацию в августе 2022 года. Однако, сроки сдачи неоднократно переносились. В конце ноября 2023 года власти региона сообщили, что строительство поликлиник закончится в 2024 году.

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