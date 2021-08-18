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Олег Андриянов возглавил завод Mars Petcare в Новосибирске

  • 18/08/2021, 16:00
Автор:
Новости Новосибирска
Ранее он занимал должность руководителя фабрики Royal Canin в Подмосковье.

Mars Petcare объявляет о назначении нового директора завода компании в Новосибирске. Руководителем предприятия, занимающегося производством кормов для домашних животных, стал Олег Андриянов. Ранее он занимал должность руководителя фабрики Royal Canin в Подмосковье.

— Уверен, что с назначением Олега стратегически важное для нас предприятие в Новосибирске ускорит свое развитие за счет его лидерских способностей, богатого опыта и стремления к инновациям, — прокомментировал Федор Лапатков, вице-президент по поставкам компании Mars в России.

Олег Андриянов присоединился к российской команде Mars Petcare в 2006 году в качестве оператора производственной линии завода по производству кормов для домашних животных в Новосибирске. За несколько лет он построил успешную карьеру в производственном департаменте и был назначен сначала на роль начальника смены. В 2012 году Олег перешел работать на завод Mars в п. Лужники Московской области, а в 2015 году был назначен руководителем производства на заводе Royal Canin в Дмитровском районе Московской области. Спустя три года перешел на роль директора завода, где отвечал за производство брендов Royal Canin и Eukanuba для российского и белорусского рынков.

Прежний директор новосибирской фабрики Иван Запрягаев перешел на должность директора крупнейшего в мире завода Mars по производству кормов для домашних животных в Московской области.

Завод Mars Petcare в Новосибирске в следующем году отпразднует 20 лет со дня открытия предприятия. Сегодня здесь трудятся более 340 квалифицированных специалистов.

Комплекс включает в себя производство сухих и влажных кормов, а также склад готовой продукции. Производство обеспечивает удовлетворение спроса регионов Сибирь, Урал, Дальний Восток, в которых проживают 28% кошек России и 32% собак, а также осуществляет отгрузки в Казахстан. Здесь производятся сухие и влажные корма для домашних животных брендов WHISKAS®, KITEKAT™, PEDIGREE®, PERFECT FIT™, CHAPPI® и NATURE’S TABLE™.

Фото: pixabay.com автор: websubs

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : завод директор Mars Petcare


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