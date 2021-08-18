Рекламодателям

Реально ли вернуть прежний пенсионный возраст?

  • 18/08/2021, 16:20
Автор:
Новости Новосибирской области
Накануне выборов в Госдуму эту тему вновь пытаются внести в политическую повестку.

Группа депутатов Госдумы текущего созыва, представляющих фракцию КПРФ, внесла законопроект, связанный, по сути, с отменой пенсионной реформы. Коммунисты предлагают вернуть возраст выхода на пенсию в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, как это было до начала действия реформы в 2018 году.

В настоящее время до 60 лет не доживают 30% мужчин; до 65-ти — 43%. Очевидно, что если людей принудительно заставить работать, этот показатель увеличится, сообщается в пояснительной записке к законопроекту со ссылкой на данные исследований Финансового университета при Правительстве РФ. Ухудшение здоровья граждан предпенсионного возраста, вынужденных работать, приведет к значительному росту нагрузки на Фонд социального страхования Российской Федерации. С повышением пенсионного возраста большее число граждан будет обращаться за инвалидностью. Во что это обойдется самому Пенсионному фонду, правительство не оценило.

Согласно данным инициаторов законопроекта, помимо пенсионеров и предпенсионеров, текущая реформа затрагивает и активное работающее население.

Повышение пенсионного возраста приведет к росту безработицы, в том числе в молодых возрастах, говорится в документе, подписанным депутатом Олегом Смолиным. Почти половина безработных  от 20 до 34 лет (48%). По зарубежным данным, рост безработицы на 1% в среднем означает увеличение числа: самоубийств на 4,1%; психических заболеваний примерно на 6,7%; преступлений на 3,4%.

Что же касается экономии бюджетных средств как одного из основных аргументов сторонников реформы, то, как сообщила в комментарии Infopro54 депутат от КПРФ текущего созыва Вера Ганзя, по итогам четырех лет действия реформы экономия в масштабах государства по данной статье расходов оказалась незначительной — около 9 млрд рублей.

На экономике данная реформа не сказалась практически никак, считает Ганзя. Сэкономленные 9 млрд рублей это ни о чем.

Гораздо серьезнее, по словам собеседника редакции, оказались не экономические, а социальные последствия.

Пенсионная реформа плюс коронавирус дали по стране резкий рост безработицы в целом, рассказывает депутат. Нужно было направлять больше средств на решение этой проблемы. Нужны были реальные социальные выплаты людям, которые остались без работы. То есть, по сути, с пенсионной реформы государство не только не приобрело в экономике, но еще существенно потеряло в плане социальной политики.

Пенсия подождет

За отмену пенсионной реформы также выступают и представители других оппозиционных партий, поэтому более внятные перспективы законопроекта станут ясны по итогам выборов депутатов Госдумы следующего созыва. В частности, об отмене еще одного пенсионного законопроекта, внесенного Правительством РФ, говорят в руководстве «Справедливой России». Согласно этому законопроекту граждане получают право вернуть доходы от инвестирования пенсионных накоплений, если они сумеют доказать в суде, что досрочный переход из одного пенсионного фонда в другой произошел против их воли.

Законопроект работать не будет, считает справороссы. Защита жертв пенсионного страхования должна включать презумпцию вины НПФ. Если человек при переходе из одного пенсионного фонда в другой потерял деньги, суд должен вставать на его сторону. Из-за реформы 2002 года и правила 5 лет наши граждане потеряли, по некоторым оценкам, до 1,5 трлн рублей. Людей обманули и ограбили. Рассчитываю, новое большинство Думы не только вернет прежний пенсионный возраст, но и устранит последствия реформы 2002 года. Негосударственные пенсионные фонды дискредитировали себя и должны быть ликвидированы как класс.

О нулевом, как минимум, эффекте текущего пенсионного законодательства для экономики и минусовом его эффекте для граждан говорит в комментарии Infopro54 и управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков.

Ни валовой продукт страны, по сути, не вырос, ни (существенным образом) пенсии, сообщает собеседник редакции. Проще говоря, люди определенно поняли, что их обманули. Перед грядущими выборами избиратели, конечно же, все это помнят. А кто не помнит обрекает себя на новые поборы от властей. Повышение пенсионного возраста стало сильным ударом по гражданам. Этого предательства своих интересов они не забудут. Конечно же, надо возвращать прежние правила ухода на пенсию. Есть, разумеется, вопросы по тому, как при всем этом формировать Пенсионный фонд России, но, может быть, стоит выйти из противостояния с другими странами и заняться реальным развитием? Это увеличит и доходы населения, и взносы в Пенсионный фонд.

По мнению Дьячкова, пенсионная инициатива четырехлетней давности, несомненно, скажется и на предстоящих парламентских выборах, причем отнюдь не в пользу тех, кто эту тему лоббировал.

Фото: pixabay.com автор: useche70

799

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : Экономика политика пенсионная реформа Госдума РФ безработица


1
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

У сибиряков стало больше вопросов к брокерам

17/08/2021, 12:02

В Сибири за полгода ввели на треть больше жилья

17/08/2021, 09:51

«Сибсети» вложат более 550 млн рублей в развитие инфраструктуры и сервиса

16/08/2021, 13:11

В Сибири при экспорте рапса выявлены нарушения

16/08/2021, 10:00

Актуальный разговор

Актуальный разговор

«Хотелось бы, чтобы власть работала на результат, а не на «поговорить»

Все материалы
Лента новостей

100 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса

18/08/2021, 18:39

Блеф или начало нового витка борьбы за новосибирский рынок утилизации мусора?

18/08/2021, 18:19

«Балтика» заплатила в бюджет Новосибирской области 2,7 млрд рублей акцизов

18/08/2021, 17:10

Новосибирская ТЭЦ-3 поставила первую партию золошлаков для полигона отходов

18/08/2021, 16:53
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11
Новости компаний

Председателю Правления Банка Акцепт объявлена Благодарность Президента России!

18/08/2021, 18:27

ВТБ проведет для клиентов экспертизу международных контрактов

18/08/2021, 17:14

Сибирь vs Юг: подведены итоги онлайн-турнира «Ростелекома»

18/08/2021, 12:14

Банк Уралсиб в Новосибирске в июле выдал автокредитов на сумму более 65 млн. рублей

18/08/2021, 10:08

Вебинар ««Информационная безопасность в социальных сетях» – в Университете бизнеса Уралсиб

18/08/2021, 09:58

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Экономика

100 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса

Блеф или начало нового витка борьбы за новосибирский рынок утилизации мусора?

В России могут ввести лекарственные страховки

Академгородок предлагают выделить в отдельный район города

Утверждена программа Международного форума «Технопром-2021»

Финансы

Новости Новосибирска

«Подорожник» готовится вырасти. Сначала в 3 раза

ВТБ решил продлить льготную ипотеку до конца 2023 года

«Фондовый рынок похож на американские горки, но инвесторы на него все равно приходят»

Банки начали сдавать информацию для упрощенных вычетов по НДФЛ в налоговую

Социальные предприниматели Новосибирска смогут претендовать на гранты

Политика

Новости Новосибирской области

Округа-лидеры, активность агитации и вскрытие конвертов феном

Облизбирком не может оценить причастность бердских кандидатов к «экстремистам»

Избирком принял документы по отзыву мэра Новосибирска

Александр Невский привел к следователю директора колледжа

В Новосибирске обсудили последствия пенсионной реформы

Недвижимость

Новости Новосибирской области

Три новые территории развития появятся в Новосибирской области

Застройщик поможет дольщикам за землю на берегу Оби

В Пашино появится новый крупный жилой комплекс

Пять причин купить семейную «трешку» в проектах ГК «Расцветай»

Домам на центральных улицах Новосибирска «накрасят губы» с помощью вентилируемых фасадов

Технологии

Новости Новосибирска

Проект водородной заправки разрабатывают ученые СО РАН

Компания РАТМ Холдинг стала резидентом Сколково

Внимание серьёзных IT-компаний «Технопрому» не грозит

Шойгу в Новосибирске проверил тяжелый беспилотник «Охотник»

Институт СО РАН внедрил скоростной Wi-Fi 6 при поддержке Huawei

Телекоммуникации

Новости компаний

МТС оцифрует приборы учета в 100 жилых домах Академгородка

В Новосибирске резко вырос спрос на конвергентные тарифы услуг связи

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

МегаФон запустил сервис для анализа эмоциональной окраски разговоров

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

Агропром

Новости Новосибирской области

Аграрии региона получат 150 млн рублей на удобрения из резервного фонда

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Транспорт

Новости Новосибирска

Marussia на «Технопроме» не будет

«В 2021 году мы входим в топ-5 самых продаваемых брендов в России»

В Новосибирске представили новое поколение грузовиков MAN

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

Авто

Авто

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Туризм

Новости Новосибирской области

Туристические объекты региона обследуют в преддверии МЧМ-2023

На берегу Берди появится свой мини-Алтай со сплавами и глэмпингом

Новосибирской туротрасли нужно свое министерство

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян

Общество

Экономика

100 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса

Блеф или начало нового витка борьбы за новосибирский рынок утилизации мусора?

На свинокомплекс «Кудряшовский» приехала прокуратура

В Заельцовском бору запретили все виды рубок лесных насаждений

В России могут ввести лекарственные страховки

Стиль жизни

Новости Новосибирска

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

×
Наверх в Новости Новосибирска