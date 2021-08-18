Реально ли вернуть прежний пенсионный возраст?

Группа депутатов Госдумы текущего созыва, представляющих фракцию КПРФ, внесла законопроект, связанный, по сути, с отменой пенсионной реформы. Коммунисты предлагают вернуть возраст выхода на пенсию в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, как это было до начала действия реформы в 2018 году.

— В настоящее время до 60 лет не доживают 30% мужчин; до 65-ти — 43%. Очевидно, что если людей принудительно заставить работать, этот показатель увеличится, — сообщается в пояснительной записке к законопроекту со ссылкой на данные исследований Финансового университета при Правительстве РФ. — Ухудшение здоровья граждан предпенсионного возраста, вынужденных работать, приведет к значительному росту нагрузки на Фонд социального страхования Российской Федерации. С повышением пенсионного возраста большее число граждан будет обращаться за инвалидностью. Во что это обойдется самому Пенсионному фонду, правительство не оценило.

Согласно данным инициаторов законопроекта, помимо пенсионеров и предпенсионеров, текущая реформа затрагивает и активное работающее население.

— Повышение пенсионного возраста приведет к росту безработицы, в том числе в молодых возрастах, — говорится в документе, подписанным депутатом Олегом Смолиным. — Почти половина безработных — от 20 до 34 лет (48%). По зарубежным данным, рост безработицы на 1% в среднем означает увеличение числа: самоубийств на 4,1%; психических заболеваний — примерно на 6,7%; преступлений — на 3,4%.

Что же касается экономии бюджетных средств как одного из основных аргументов сторонников реформы, то, как сообщила в комментарии Infopro54 депутат от КПРФ текущего созыва Вера Ганзя, по итогам четырех лет действия реформы экономия в масштабах государства по данной статье расходов оказалась незначительной — около 9 млрд рублей.

— На экономике данная реформа не сказалась практически никак, — считает Ганзя. — Сэкономленные 9 млрд рублей — это ни о чем.

Гораздо серьезнее, по словам собеседника редакции, оказались не экономические, а социальные последствия.

— Пенсионная реформа плюс коронавирус дали по стране резкий рост безработицы в целом, — рассказывает депутат. — Нужно было направлять больше средств на решение этой проблемы. Нужны были реальные социальные выплаты людям, которые остались без работы. То есть, по сути, с пенсионной реформы государство не только не приобрело в экономике, но еще существенно потеряло в плане социальной политики.

— Законопроект работать не будет, — считает справороссы. — Защита жертв пенсионного страхования должна включать презумпцию вины НПФ. Если человек при переходе из одного пенсионного фонда в другой потерял деньги, суд должен вставать на его сторону. Из-за реформы 2002 года и правила 5 лет наши граждане потеряли, по некоторым оценкам, до 1,5 трлн рублей. Людей обманули и ограбили. Рассчитываю, новое большинство Думы не только вернет прежний пенсионный возраст, но и устранит последствия реформы 2002 года. Негосударственные пенсионные фонды дискредитировали себя и должны быть ликвидированы как класс.

За отмену пенсионной реформы также выступают и представители других оппозиционных партий, поэтому более внятные перспективы законопроекта станут ясны по итогам выборов депутатов Госдумы следующего созыва. В частности, об отмене еще одного пенсионного законопроекта, внесенного Правительством РФ, говорят в руководстве «Справедливой России». Согласно этому законопроекту граждане получают право вернуть доходы от инвестирования пенсионных накоплений, если они сумеют доказать в суде, что досрочный переход из одного пенсионного фонда в другой произошел против их воли.

О нулевом, как минимум, эффекте текущего пенсионного законодательства для экономики и минусовом его эффекте для граждан говорит в комментарии Infopro54 и управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков.

— Ни валовой продукт страны, по сути, не вырос, ни (существенным образом) пенсии, — сообщает собеседник редакции. — Проще говоря, люди определенно поняли, что их обманули. Перед грядущими выборами избиратели, конечно же, все это помнят. А кто не помнит — обрекает себя на новые поборы от властей. Повышение пенсионного возраста стало сильным ударом по гражданам. Этого предательства своих интересов они не забудут. Конечно же, надо возвращать прежние правила ухода на пенсию. Есть, разумеется, вопросы по тому, как при всем этом формировать Пенсионный фонд России, но, может быть, стоит выйти из противостояния с другими странами и заняться реальным развитием? Это увеличит и доходы населения, и взносы в Пенсионный фонд.

По мнению Дьячкова, пенсионная инициатива четырехлетней давности, несомненно, скажется и на предстоящих парламентских выборах, причем отнюдь не в пользу тех, кто эту тему лоббировал.