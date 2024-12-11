Олег Клемешов получил предостережение областной прокуратуры

На межведомственном совещании по вопросам прохождения отопительного сезона 2024-2025 гг. на территории Новосибирска и области заместитель губернатора Олег Клемешов получил предостережение прокурора региона Александра Бучмана. Кроме того, Бучман заявил, что в регионе до сих пор не решены проблемы с объектами теплоснабжения, отсутствует должный контроль за деятельностью министерства ЖКХ. Так же прокурор назвал мероприятия по обеспечению готовности к условиям низких погодных температур неэффективными.

Бучман потребовал от энергетиков завершить мероприятия, предусмотренные концессионным соглашением на 2024 год. Кроме того, ведомство настаивает, чтобы в каждом случае отключения коммунальных систем из-за дефектов на объектах коммунальной инфраструктуры, производить перерасчет платы за непредоставленные коммунальные услуги.

В пресс-службе прокуратуры также отметили, что Александр Бучман провел прием граждан по вопросам оказания коммунальных услуг. Жители региона жаловались на проблемы с горячим водоснабжением и отоплением, бездействие управляющих компаний, отсутствие перерасчетов за коммунальные услуги и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что Олег Клемешов перешел в правительство Новосибирской области в ноябре. До этого он курировал подготовку Новосибирска к зиме в качестве первого заместителя мэра города.