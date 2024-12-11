Из Новосибирска в Караканский бор разработают туристический маршрут по Оби

Развитие туризма в Караканском бору обсудили министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин с исполнительным директором «Речфлот» Антоном Бочаровым. Информация об этом появилась на официальном сайте Минприроды НСО.

Антон Бочаров рассказал о разработке транспортной сети маршрутных перевозок по Оби в пределах Новосибирской области, а также о планах компании по развитию туристических маршрутов на особо охраняемые природные территории Каракана.

— Развития внутреннего туризма — это одна из приоритетных задач. К сожалению, сейчас нас бизнес подталкивает развивать туризм, а стимулировать и предлагать бизнесу привлекательные направления должны мы — министерство. Увеличение туристического потока даст импульс развитию инфраструктуры и появлению новых рабочих мест, — подчеркнул Евгений Шестернин.

Министр добавил, что, разрабатывая туристическую карту маршрута, особое внимание нужно уделять экологии. Развитием туристической инфраструктуры можно будет заниматься только после того, «как наука определит допустимую антропологическую нагрузку». Шестернин также дал задачу по разработке «дорожной карты» маршрута.

Напомним, в 2024 году компания «Речфлот» планировала запустить межрегиональные рейсы. Ожидалось, что теплоход «Новосибирск» будет совершать туристические рейсы из Новосибирска в Томск и из Новосибирска в Барнаул, а также возить пассажиров в Караканский бор. Пока эти планы сдвинуты на 2025 год.

Природный парк Караканский бор расположен в Ордынском районе, его площадь 100,6 тыс га. Бор является особо охраняемой природной территорией.

Ранее стало известно, что питерская круизная компания увеличит количество рейсов по Оби.