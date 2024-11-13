Олег Поскачин назначен замминистра строительства Новосибирской области

В правительстве Новосибирской области новое назначение. Заместителем министра строительства стал Олег Поскачин.

На новой должности он займется вопросами восстановления прав дольщиков, а также будет курировать работы на новых территориях, сообщили в пресс-службе.

Ранее Олег Поскачин занимал должность заместителя начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии города Новосибирска, начальника отдела капитального строительства и инженерного обеспечения.

Напомним, с 1 ноября на должность заместителя губернатора Новосибирской области и члена правительства назначен Олег Клемешов, ранее занимавший должность первого заместителя мэра города Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, что новые главы назначены в «Горзеленхоз» и «Дирекция городских парков» Новосибирска.