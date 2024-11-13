Недолго Мендельсон звучал: фальшивый брак сибирячки с азербайджанцем развалил суд под Новосибирском

В Новосибирской области в очередной раз рука правосудия покарала афериста-мигранта, женившегося на местной жительнице ради российского гражданства.

59-летний гражданин Азербайджана приехал в Россию, чтобы построить свой бизнес в сфере общепита. Но для этого ему нужно было, как минимум, получить в упрощённом порядке разрешение на временное проживание, а в идеале российское гражданство. Расчётливый мужчина решил сделать ход конём — осуществить свои мечты, воспользовавшись мечтами 55-летней сибирячки, грезившей о замужестве.

Брачную аферу выявили сотрудники прокуратуры Болотнинского района при проведении проверки соблюдения миграционного законодательства.

— По иску прокурора брак, заключенный между гражданкой РФ и гражданином Азербайджана, признан судом фиктивным. Решение суда является основанием для внесения записи о его недействительности в акт о заключении брака и аннулирования разрешения на временное пребывание иностранца на территории РФ, — рассказали в региональном надзорном ведомстве.

Напомним, в октябре 2024 года депутаты Госдумы приняли закон, направленный на борьбу с фиктивными браками в России, так как с помощью штампа в паспорте мигранты легализуются на территории РФ. Теперь жениться и выходить замуж по расчёту ради российского паспорта станет бессмысленно. Нужно будет три года прожить вместе, а только потом претендовать на гражданство.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске суд расторгнул брак местного жителя и гражданки Кыргызстана, которая через замужество хотела получить российское гражданство. Семью-фальшивку на чистую воду вывели сотрудники Ленинской районной прокуратуры. Сама иностранка, почуяв неладное, спряталась от правоохранителей.