«Сибирь – Арена» готовится к получению разрешения на проведение матчей КХЛ

На многофункциональной ледовой арене завершается тестирование всех систем. Накануне на объекте работала комиссия КХЛ по инспектированию ледовых арен. Это не первый, и не последний визит комиссии на объект. В ближайших планах провести тренировочный и тестовый матчи.

Дата первых игр профессиональных команд со зрителями на многофункциональной ледовой арене будет определена с учетом интересов хоккейного клуба «Сибирь» и болельщиков, об этом заявил министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов в ходе пресс-тура 22 февраля.

— Сегодня наша задача привести все спортивные технологии в соответствие с регламентом КХЛ. Все системы прошли основное тестирование, мы готовим объект к получению разрешения на проведение матчей КХЛ. Это длительная процедура, комиссия КХЛ уже несколько раз работала на объекте, и их работа продолжится до устранения всех замечаний. После этого будет определен тренировочный и тестовый матчи. Только после получения разрешения КХЛ мы с учетом интересов хоккейного клуба «Сибирь» и болельщиков определим, когда профессиональные команды переедут на новый стадион», — сказал министр.

Сегодня на «Сибирь-Арене» завершено тестирование спортивных технологий: завершены пусконаладочные работы системы звукоусиления, завершена заливка всех слоев льда на основном поле, нанесена подлёдная реклама. Ледовое покрытие полностью готово к хоккейным матчам. Протестирована работа телескопических трибун – бличеров, акустических панелей и системы спортивного освещения ледовой площадки, проведено тестирование телевизионных систем, системы «видеогол», систем медицинского сопровождения, завершается сборка мебели в холлах и спортивном блоке, работа клининговых служб не останавливается ни на минуту.

Получение лицензии КХЛ – это обязательное условие для проведения хоккейных матчей КХЛ и МХЛ. Главная цель подобных проверок – анализ того, насколько спортивный объект соответствует требованиям технических регламентов лиг. По итогам подобных проверок выявляются ряд замечаний и рекомендаций, которые должны быть устранены до начала официальных игр.

Фото с сайта правительства НСО