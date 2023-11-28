Омбудсмену удалось вернуть с СВО троих пленных новосибирцев

Благодаря работе омбудсмена, удалось вернуть троих новосибирцев, участвовавших в СВО. Об этом на пресс-конференции рассказала уполномоченный по правам человека Новосибирской области Нина Шалабаева.

— Я напрямую работаю с уполномоченным по правам человека России Татьяной Москальковой, которая подключает Международный «Красный крест», с Минобороны РФ, сотрудничаю с коллегами из других регионов. Это очень здорово, так как наши запросы выполняются намного быстрее. Я говорю про включение в список обмена пленных и т.д. Благодаря этой работе мы вернули из плена троих участников, — сообщила Шалабаева.

Всего с начала СВО к новосибирскому омбудсмену поступило 584 обращения от участников спецоперации и членов их семей. Из них 230 обращений в 2023 году.

Ранее редакция сообщала о том, что за отказ воевать на стороне ВСУ уроженец Новосибирска попал под суд.