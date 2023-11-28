Хирург назвала второй подбородок симптомом опасных болезней

По словам пластического хирурга Василисы Перушкиной, причиной появления второго подбородка может стать нарушение осанки или наличие сахарного диабета, поэтому он может быть не только у полных людей, но и у стройных, пишет aif.ru.

Кроме того, жировые отложения в области подбородка могут возникать из-за сидячего образа жизни, отсутствия физнагрузок и неправильного питания, добавила эксперт. Также второй подбородок характерен для зрелых людей в силу возрастных изменений. Как пояснила специалист, кожа теряет тонус и обвисает, это, в свою очередь, наряду с жиром, и создает объем.

Василиса Перушкина подчеркнула, что маленький подбородок может стать причиной появления косметического дефекта.

Однако самое неприятное, что второй подбородок порой служит симптомом проблем со здоровьем. Он может появляться из-за сахарного диабета, сбоев в работе щитовидной железы и других эндокринологических проблем.

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