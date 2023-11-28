14 млрд рублей потратили туристы в Новосибирской области

За 9 месяцев 2023 года туристы заплатили за различные услуги, полученные в Новосибирской области, более 14 млрд рублей. Это на 70% больше, чем за аналогичный период 2022 года. За три квартала 2023 года в регион приехало почти 922 тысячи гостей — на 30% больше, чем годом ранее. Около 13 тысяч гостей были иностранцами. Число ночевок туристов в регионе — 3,8 млн, сообщила замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова на пресс-конференции.

Чаще всего в регион приезжают гости из соседних субъектов федерации. В прошлом году почти 400 тысяч туристов приехало из Кемеровской области, 333,6 тысяч из Алтайского края, 195,8 тысяч из Томской области, 137 тысяч из Омской области, 130,8 тысяч из Красноярского края. На гостей из Москвы пришлось около 4% туристов. В 2023 году эта пропорция сохраняется.

Самыми популярными точками притяжений региона являются Новосибирский зоопарк, дельфинарий, оперный театр, летом — Обское море. Гости активно посещают магазины Новосибирска, а также санатории и дома отдыха региона. В последнее время у туристов растет интерес к научным экскурсиям.

— Мы подали заявку по включению научных маршрутов в национальные бренды. История с детскими сертификатами показала, что такие экскурсии востребованы. Группы дают хорошую обратную связь, начинают рекомендовать экскурсии по сарафанному радио, — говорит Анна Павлова.

В настоящее время в регионе зарегистрировано 8 научных маршрутов.

Ранее редакция сообщала о том, что сертификаты на детские турпоездки разобрали за 12 часов в Новосибирске.