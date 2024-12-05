Федор Николаев планирует уйти из новосибирской политики

Председатель бюджетного комитета регионального парламента Новосибирской области Федор Николаев решил сдать мандат и уйти из политики. По информации редакции Infopro54, об этом будет объявлено на финальной декабрьской сессии 2024 года. На должность руководителя комитета фракция «Единой России», которая занимает большинство в парламенте, планирует выдвинуть его заместителя, вице-спикера Заксобрания Ирину Диденко.

На момент публикации материала комментарий от депутатов редакции получить не удалось.

Источник редакции из числа депутатов «Единой России» подтвердил эту информацию и отметил, что округ Николаева будет курировать до новых выборов его коллега Елена Тырина. По его словам, уход Николаева может быть связан с бизнес-интересами.

Федор Николаев работает в региональном парламенте Новосибирской области в 5,6 и 7 созывах. Избирался по округу №15 — Тогучинский и Мошковский районы. Входит в партию «Единая Россия». В 7 созыве возглавляет бюджетный комитет, в 6 созыве был главой транспортного комитета. Ранее входил в руководство АО «Новосибирскавтодор», а также в число его акционеров. Сейчас информация о собственниках компании закрыта.

Ирина Диденко прошла в региональный парламент 7 созыва по 12 округу — Бердск и Искитим. Входит в «Единую Россию». В марте 2022 года Ирина Диденко была избрана пятым заместителем спикера регионального парламента по вопросам экономики. При этом она сохранила должность председателя бюджетного комитета Заксобрания на штатной основе.

Напомним, выборы в 8 созыв Заксобрания пройдут в сентябре 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что первый заместитель председателя регионального парламента Андрей Панферов выдвинут на должность уполномоченного по правам предпринимателей Новосибирской области. Ожидается, что он сдаст мандат депутата в январе. Округ Панферова будет курировать Виктор Кушнир.