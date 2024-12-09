Новосибирец купил Porsche 911 за 79 млн рублей

Подавляющее большинство новосибирских водителей предпочитают автомобили зарубежных брендов. Не поддерживают отечественных производителей 97 % горожан. И лишь 3 % жителей нашего мегаполиса выезжают на дороги на российских машинах. Такими данными поделился сервис городских поездок Drivee, проанализировавший марки и модели автомобилей, подключенных к приложению в Новосибирске.

По версии сервиса, самой популярной маркой авто у новосибирцев остается Hyundai Solaris. Далее идут Kia Rio и Toyota Corolla, занявшие второе и третье места соответственно.

А вот самым дорогим, купленным с начала года в Новосибирске люксовым автомобилем стал Rolls-Royce Cullinan. Несмотря на то, что новый владелиц приобрел раритет с рук, его стоимость составила 57,5 млн руб. На втором месте по стоимости оказался Rolls-Royce Wraith, приобретенный за 45 млн руб. Замкнул тройку лидеров Mercedes G Klasse AMG, который обошелся своему новому владельцу в 38,5 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе Авто.ру.

Среди новых моделей наиболее дорогостоящими стали Porsche 911 за 79 млн руб., Porsche Cayenne за 41,5 млн руб. и Land Rover Range Rover за 29,9 млн руб.

Напомним, по данным УФНС по Новосибирской области, в 2023 году физическим и юридическим лицам региона принадлежало 404 люкс-кара. В регионе каждый из 2340 машин относится к люксовым. Общая сумма налога на премиальные авто составила в регионе 65,9 млн рублей. В 2022 году налог по максимальному коэффициенту в Новосибирске был начислен на 143 автомобиля. Общая сумма исчисленного этим собственникам авто налога составила 22,4 млн рублей. Максимальный — в размере 310 тысяч рублей — владельцу Ferrari.

Ранее редакция сообщала о том, что за 10 месяцев 2024 года новосибирцы взяли автокредитов на 32 млрд рублей. Это на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года.