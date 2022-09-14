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Аграрии, купившие сельхозтехнику производителей Новосибирска, лишились права на субсидии

  • 14/09/2022, 10:05
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купить сельхозтехнику
Ни одно новосибирское предприятие не получило сертификат происхождения товара на свою продукцию, без которого предоставление господдержки теперь невозможно.

— При проведении конкурсных процедур на господдержку покупки сельхозтехники требуется подтверждение — сертификат о происхождении товара СТ-1. Это прописано в постановлении правительства РФ №719. Ни у одного из 11 предприятий сельскохозяйственного машиностроения Новосибирской области таких сертификатов нет. Мало того, их нет у 85% сельхозмашиностроителей Российской Федерации, — сообщил на заседании аграрного комитета регионального парламента министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

По его словам, это является стоп-фактором для предоставления мер господдержки аграриям, купившим сельхозтехнику у местных производителей. Лещенко заявил, что область довольно долгое время сохраняла старые условия предоставления субсидий и не приводила свою программу в соответствие с требованиями постановления №719, а также неоднократными требованиями Минпромторга РФ, но в итоге вынуждена принять такое решение.

— Мы вносим корректировки в областную программу господдержки аграриев. Наши сельхозмашиностроители не могут предоставить сертификат о происхождении товара в РФ, и сумма, которая закладывалась на субсидирование аграриям покупки их продукции, перераспределяется на другие востребованные направления. В частности, возмещение приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений, — констатировал министр.

Какая сумма средств была заложена на субсидии и перебрасывается на удобрения на момент публикации материала редакции узнать не удалось. В проекте корректировок по переброске средств господдержки указывается, что на возмещение части стоимости удобрений предполагается дополнительно направить почти 309 млн рублей, на средства защиты растений — 186 млн руб. Однако, редакции пояснили, что в этом сумме заложены не только субсидии, снятые с техники, но и перераспределение с ряда других статей.

Председатель аграрного комитета Денис Субботин поинтересовался, почему опять ущемляются интересы отечественных производителей.

— Мы из нашего областного бюджета дотируем хозяйствам при определенных условиях российскую технику, а также технику республики Беларусь. Что мы творим? Я не очень понимаю? Есть «Ростсельмаш», есть АО «Петербургский тракторный завод». Мы все их знаем, но тоже будем с них эти сертификаты требовать? При этом белорусы сертификаты СТ-1 тоже предоставить не могут, — констатировал он. — Это наше производство. Может, мы пропишем это (Правила предоставления субсидий. — Ред.) на региональном уровне? Или мы будем мучить местных производителей и заставлять их получать дополнительные документы? Мы не выпадаем из реальности?

«Сибиар-Спецтехника» наращивает обороты производства

Евгений Лещенко отметил, что требование о сертификате СТ-1 относится к федеральным правилам. Кроме того, у «Ростсельмаша» и «Петербургского тракторного завода» этот документ есть. Их нет у более мелких производителей.

— На этой неделе я уже дал поручение, и в ближайшее время мы планируем внести изменения в госпрограмму, что «субсидия предоставляется за сельхозтехнику, произведенную в РФ и Республике Беларусь». Далее будем утрясать эту корректировку с Минпромторгом РФ. У нас есть аргументация, и мы рассчитываем, что у нас будет поддержка в лице Заксобрания, — пояснил Лещенко. — Будем надеяться, что в течение двух месяцев все будет урегулировано. Документы на получение субсидий на купленную сельхозтехнику можно подавать не 12, а 18 месяцев. Думаю, что успеем все принять, и мы разойдемся с хозяйствами, которые закупили технику у местных предприятий, нормально. Мы надеемся, что наше предложение будет принято.

Депутат регионального парламента, директор АО «Сибиар» (Предприятие производит сельхозтехнику. — Ред.) Виктор Кушнир, заявил, что не хочет ругать чиновников и не против сертификата СТ-1.

— Сегодня, чтобы получить документ нужно в буквальном смысле слова написать роман. На все виды продукции нужно предоставить маршрутные карты. Мы занимались этим две недели и не смогли предоставить маршрутную карту на одну деталь, — констатировал он. — Мы продолжаем решать этот вопрос.

Денис Субботин сообщил, что депутаты поддержат инициативу регионального Минсельхоза.

Согласно постановлению №719, с 1 января 2021 года производители в обязательном порядке должны были самостоятельно регистрироваться на портале ГИСП (Государственная информационная система промышленности) и оформлять заявку на услугу подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации через личный кабинет на портале.

 

Ранее редакция сообщала, что непрофильных производителей сельхозтехники обошли господдержкой.  

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Промышленность Агропром

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : сельхозтехника Россия сельскохозяйственное машиностроение купить сельхозтехнику господдержка


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