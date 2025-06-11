Омская вывеска «Радость» завоевала награды премии «Серебряный Меркурий»

В Москве в рамках Международного фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций состоялась церемония награждения победителей премии «Серебряный Меркурий» («Silver Mercury»). По словам организаторов, этот сезон стал рекордным по количеству заявок и ужесточению отбора: из 1718 работ лишь 54 получили золото. Награды были вручены более чем в 150 номинациях.

Знаменитая омская вывеска «Радость», восстановленная компанией «Брусника» при поддержке рекламного агентства «Коперник», стала обладателем двух наград: «Лучшая пиар-кампания с нестандартными инструментами» и «Лучший социально значимый проект».

Напомним, 22-метровая вывеска «Радость» на крыше многоэтажки по проспекту Маркса в Омске, созданная в середине 60-х годов обветшала, и власти города приняли решение её убрать. Горожане пытались отреставрировать её и даже организовали сбор денег. Но их не хватило. Компания Брусника взяла на себя работы по созданию новой вывески, сохранив исторический облик. Она вернулась на крышу дома в марте 2025 года. Длина обновленной вывески составляет 21 метр, высота – 2,5 метра, а вес конструкции превышает 150 килограммов. В компании отмечали, что деньги, которые ранее омичи собирали на сохранение вывески, пойдут на оплату электроэнергии, которая будет расходоваться на подсветку «Радости».

Среди победителей премии в этом году: проект «Пицца на столе: досматриваемость и совместный просмотр» (заявитель Mediamaker), «Битва стартапов» (заявитель — СберМаркетинг), «Ребрендинг “по другим правилам” в Telegram» (агентство Affect), а также «Всероссийский инклюзивный кинофестиваль “Незримое кино”» (заявитель — Креативные индустрии Урала).

Премия «Серебряный Меркурий» проводится с 1999 года и считается одной из ключевых площадок для демонстрации передовых идей в сфере маркетинга и коммуникаций.