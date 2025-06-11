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Религиозные символы в России защищают от «стирания»

  • 11/06/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Религиозные символы в России защищают от «стирания»
Депутаты требуют ужесточить наказание за искажение изображений культовых зданий, а также государственной символики

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите религиозных символов, обязывающий использовать их как неотъемлемую часть изображений культовых зданий и иных объектов в СМИ, интернете, рекламе, государственных знаках и эмблемах. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее он рассказывал, что к депутатам поступают обращения о том, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах «затирают» религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение.

— Подобные факты вызывают возмущение. Принятая норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в нашей многоконфессиональной стране, — подчеркнул Володин.

Как сообщается в законопроекте, запрет распространяется на публикации в СМИ и интернете, на объявления, рекламу и вывески. Он будет действовать также при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг. Кроме того, это будет касаться государственных, муниципальных символов и знаков, эмблем.

В комментариях к новости подписчики Володина в основном поддерживают этот законопроект, но и высказывают замечания:

— Также необходимо обратить внимание на проблему намеренного искажения других  символов на гербе России. У орла должны быть глаза. Должно быть изображение святого Георгия Победоносца, убивающего змея, а не какого-то абстрактного всадника. Скипетр и держава должны выглядеть как скипетр и держава, а не как непонятная палка и пакмэн (Персонаж аркадной видеоигры. — Ред.).  Скипетр и держава в лапах двуглавого орла на гербе России символизируют государственную власть и единое государство, — пишет Константин.

— Главное, не перегнуть палку и не допустить такого, чтобы святые изображения не оказывались выброшенными в помойку вместе с обертками от конфет и т.п.  Думайте, где их стоит наносить, а где нет, — предупреждает Анна.

— Если говорить о христианских символах, то существует прямой запрет в канонах Православной Церкви на изображение Креста там, где к нему может быть неблагоговейное отношение, т.е. к примеру, на мостовой, полах и напольных покрытиях, недолговечных материалах которые будут спустя некоторое время выброшены в мусор, и т.д. Такую норму хорошо бы повторить в законе, — отмечает Алексей.

Вопрос об ответственности за несоблюдение закона о защите религиозных символов сейчас обсуждается с Минюстом.

Напомним, законопроект внесла в Думу 26 мая группа депутатов, в которую вошли представители всех фракций. В СМИ освещалось несколько резонансных ситуаций, которые подтолкнули депутатов к разработке этой инициативы. В октябре 2023 года Банк России представил новую банкноту номиналом 1 тысяча рублей на которой была изображена Дворцовая церковь XVII века в Казанском кремле без креста. В марте 2025 на обложке пособия для сдачи ЕГЭ по обществознанию был изображен храм Василия Блаженного без крестов. В апреле в СМИ активно обсуждалась ситуация с символикой федеральных министерств и ведомств, где вместо крестов изображались ромбики. В мае был заменен логотип в телеграм-канале Кремля, а также на официальном сайте администрации президента.

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума обсудит передачу МВД данных о детях мигрантов

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Право&Порядок Общество Власть

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : религиозные символы Госдума


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