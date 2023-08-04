Власти намерены ужесточить требования к продаже продуктов уже этой осенью

Данная инициатива уже имеет положительный отзыв правового управления Думы, передают «Известия».

Проект закона призван устранить ситуации, когда магазины снижают вес товаров, сохраняя при этом прежние размеры упаковки и цены, либо уменьшают количество товара, например, продают 9 яиц в упаковке вместо 10.

По словам автора законопроекта вице-спикера ГД Бориса Чернышова, на сегодняшний день ситуации, когда цены на товары не меняются, а количество продукта в упаковке становится меньше, встречаются все чаще. В связи с чем зампредседателя комитета ГД по бюджету и налогам Каплан Панеш выразил надежду, что уровень информированности покупателей станет выше, благодаря принятию новых мер.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ уверен, что покупателям будет значительно проще сравнивать цены на аналогичные товары.

Ранее редакция сообщала, какие законы вступили в силу с 1 августа 2023.