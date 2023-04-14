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Омский суд отменил приказ региональной энергокомиссии по тарифам на вывоз мусора

  • 14/04/2023, 14:36
прокуратура опротестовала тарифы на вывоз мусора в Омске
Прокуратура выявила многочисленные нарушения у регоператора.

В Омской области суд по иску прокуратуры признал недействующим приказ РЭК Омской области, которым был установлен завышенный для потребителей тариф на услуги регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Магнит». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Прокуратура выявила завышение расходов на транспортировку мусора на 2 млрд рублей

Прокуратура выявила завышение расходов на транспортировку мусора на 2 млрд рублей

По данным прокуратуры, комиссия при установлении тарифа на 2022 год приняла во внимание экономически необоснованные расходы по транспортировке отходов на общую сумму 583,8 млн руб. Кроме того, прокуратура выявила многочисленные нарушения в деятельности регионального оператора при исполнении договоров по вывозу отходов на 2020 год на территории всего региона.

— К примеру, выявлена значительная разница между фактической стоимостью услуг, оказанных привлеченными ООО «Магнит» подрядчиками для транспортировки мусора, и полученными ими денежными средствами, — говорится в сообщении пресс-службы.

Прокуратура области по итогам проверки обратилась в суд с требованием признать недействующим приказ региональной энергетической комиссии.

Омский областной суд требования надзорного ведомства удовлетворил и обязал энергетическую комиссию принять новый нормативный правовой акт, регулирующий указанные правоотношения.

«Магнит» в июле 2018 года на 10 лет получил статус регионального оператора по обращению с ТКО в Омской области, став единственным участником торгов. Сумма контракта составила 32,5 млрд руб.

 

Ранее редакция сообщала о том, что «Экологию-Новосибирск» лишили статуса регоператора.

Фото: pixabay.com — RitaE

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Омская область

Теги : Тариф на вывоз мусора нарушения регоператора вывоз мусора


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