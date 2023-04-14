Омский суд отменил приказ региональной энергокомиссии по тарифам на вывоз мусора

В Омской области суд по иску прокуратуры признал недействующим приказ РЭК Омской области, которым был установлен завышенный для потребителей тариф на услуги регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Магнит». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
— К примеру, выявлена значительная разница между фактической стоимостью услуг, оказанных привлеченными ООО «Магнит» подрядчиками для транспортировки мусора, и полученными ими денежными средствами, — говорится в сообщении пресс-службы.
Прокуратура области по итогам проверки обратилась в суд с требованием признать недействующим приказ региональной энергетической комиссии.
Омский областной суд требования надзорного ведомства удовлетворил и обязал энергетическую комиссию принять новый нормативный правовой акт, регулирующий указанные правоотношения.
«Магнит» в июле 2018 года на 10 лет получил статус регионального оператора по обращению с ТКО в Омской области, став единственным участником торгов. Сумма контракта составила 32,5 млрд руб.
Ранее редакция сообщала о том, что «Экологию-Новосибирск» лишили статуса регоператора.
Фото: pixabay.com — RitaE
Рубрики :
Регионы:
Теги :