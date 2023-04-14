Инноваторы разработали систему передачи данных «Интеграл»

В рамках проекта Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» «Идея», компания «АРТИ-ЭЛЕКТРОНИКС» разработала систему, которая представляет из себя законченное решение для передачи данных от любого промышленного и бытового оборудования до информационных систем. Об этом сообщает пресс-служба реготделения.

«Интеграл» — это программно-аппаратный комплекс коммуникационного оборудования для сетей интернета-вещей. В устройстве используются различные микроконтроллерные компоненты без привязки к каким-то отдельным производителям, что соответствует направлениям импортозамещение и импортонезависимости, пояснили в реготделении. Отмечается, что протокол разработки содержит ноу-хау («адресное кодирование» и «восстанавливающая способность кода»), благодаря этому повышается эффективность всей системы в несколько раз и она может работать в таких условиях при которых не могут работать конкурентные решения.

По словам разработчиков, система имеет ряд направлений внедрения: ТЭК, ЖКХ, транспорт, предотвращение ЧС, охранные системы, БПЛА и Smart City

— Разрабатываемое нами PLC-оборудование является уникальным и позволит работать на «тяжёлых» сетях РФ, при этом, разработки на европейских и американских микросхемах, работать на таких сетях не могут, отсюда и отсутствие больших проектов на данной технологии, — подчеркивает Сергей Голубицкий, генеральный директор ООО «АРТИ-ЭЛЕКТРОНИКС».

— Такая универсальность дает возможность внедрять уже готовый продукт на площадках нашего мегаполиса, что, конечно, позволит оптимизировать расходы и упростить процесс передачи данных, — отмечает Игорь Салов, руководитель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ».

В настоящее время в процессе реализации находится проект Smart.Краснообск, где компания «АРТИ-ЭЛЕКТРОНИКС» разработала и установила оборудование для сбора данных с приборов учёта теплового узла. Каждые 15 секунд в информационную систему партнёра (компания Digital Field Technologies) передаются данные с датчиков температуры и давления. В случае критических значений (высокие или низкие) информационная система оперативно оповещает дежурный персонал.

Руководитель комитета по инновациям Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Илья Гнатуша отметил, что проект планируется показать на площадке «Технопром», так как направление использования этих технологий очень разнообразное.

— В современных условиях качество и быстрота передачи и получения данных стоит в приоритете. Проект «ИДЕЯ» расширяет свою географию, — добавил Гнатуша.

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