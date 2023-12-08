Технология производства удобрений из отходов запатентована в Новосибирске

Производство удобрений на основе птичьего помета с добавлением модифицированной золы запатентована НГУ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

— Несколько лет назад Сибирская генерирующая компания перевела отопление ряда городов на бурый уголь. У него есть свои плюсы, но есть и минусы, такие как большое количество золы, образуемой в результате его сжигания. И с этой золой что-то надо было делать, — отметил Сергей Пащенко, ведущий специалист Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ, кандидат физико-математических наук.

Таких отходов набирается десятки тысяч тонн у каждой ТЭЦ ежегодно. В связи с этим компании задумываются о более выгодном способе утилизации.

В это время в НГУ ученые хотели найти решение переработки помета цыплят-бройлеров, в больших количествах, выходящего с птицефабрик.

В связи с этим ученые решили соединить свои наработки с отходами ТЭЦ.

— Наша композиция, благодаря свойствам золы от сжигания бурого угля, готовится в течение месяца, причем круглогодично, в любых погодных условиях. Помимо этого, процесс такого компостирования позволяет перевести помет в полезный для полеводов и растениеводов продукт, — подчеркнул Пащенко.

Еще одним плюсом стала себестоимость, которая значительно ниже рыночной цены на минеральные удобрения, а само производство относительно просто организовать на площадках, открытых пометохранилищ, которыми начинают оборудовать птицефабрики.

Технологию уже опробовали на одном из таких пометохранилищ в Искитимском районе Новосибирской области. Теперь встает вопрос о ее тиражировании.

— НГУ запатентовал технологию производства. Сейчас планируется разработать технические условия на получаемый продукт, — добавил Сергей Пащенко.

Ранее редакция сообщала о том, что первые конструкции для станции СКИФ прибудут в Новосибирск.