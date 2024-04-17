«Он маму мою оскорбил»: мигрант убил товарища и 17 лет прятался от следствия

Криминальные разборки между двумя узбеками произошли в Первомайском районе города Новосибирска в далеком 2007 году.

Мужчины повздорили и в словесной перепалке оппонент оскорбил мать обидчика. Тот сразу схватился за нож и несколько раз воткнул его в товарища. Испугавшись возмездия, узбек убежал.

― В одной из квартир в Первомайском районе города Новосибирска был обнаружен житель региона с ножевыми ранениями, от которых он скончался через непродолжительное время в медицинском учреждении, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Но по горячим следам задержать подозреваемого тогда не удалось. Мужчину объявили в федеральный розыск.

― Неоднократно следователи и следователи-криминалисты регионального Следственного комитета в рамках работы следственно-оперативной группы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет возвращались к изучению материалов уголовного дела. Сотрудниками ведомства направлялись запросы в различные учреждения и давались подробные указания о проведении конкретных следственных действий. Результатом кропотливой работы стало установление местонахождения обвиняемого, ― добавляют в ведомстве.

Мигрант тем временем отсиделся у себя на родине 16 лет и решил вернуться в Россию на заработки. Он предполагал, что про него уже давно все забыли.

В феврале 2024 года после пересечения границы в Алтайском крае, пограничники передали информацию о нем в Следственный комитет. Фигуранта задержали и этапировали в Новосибирск. С помощью переводчика узбека допросили, он признался в совершенном преступлении.

― Он маму мою оскорбил, мне стало обидно,я взял нож и ударил, ― рассказал следователям обвиняемый.

Сейчас он находится под арестом.