Жарить шашлыки на дачах запретят в Новосибирской области

С 15 апреля по 13 мая в нашем регионе будут действовать ограничительные меры в связи с введением особого противопожарного режима.
Согласно постановлению, жителям области запрещено гулять по лесу, проводить огневые работы, разжигать костры, сжигать порубочные остатки и готовить еду на открытом огне, мангалах и специальных приспособлениях для тепловой обработки пищи.
С 15 апреля, режим будет действовать на нескольких районах области, а с 19 апреля, он будет введен на всей территории региона.
Ранее редакция сообщала о том, что вода покинула 51 участок под Новосибирском.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
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