Жарить шашлыки на дачах запретят в Новосибирской области

С 15 апреля по 13 мая в нашем регионе будут действовать ограничительные меры в связи с введением особого противопожарного режима.

Согласно постановлению, жителям области запрещено гулять по лесу, проводить огневые работы, разжигать костры, сжигать порубочные остатки и готовить еду на открытом огне, мангалах и специальных приспособлениях для тепловой обработки пищи.

С 15 апреля, режим будет действовать на нескольких районах области, а с 19 апреля, он будет введен на всей территории региона.

Ранее редакция сообщала о том, что вода покинула 51 участок под Новосибирском.