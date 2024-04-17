Из-за мощных ливней в ОАЭ отменили рейс в Дубай из Новосибирска

В аэропорту Толмачёво отменен рейс Новосибирск — Дубай из-за сильных ливней в стране назначения.
Рейс должен был вылететь в 05:20, но в связи с неблагоприятными погодными условиями в Дубае, все вылеты и прилеты в город временно приостановлены.
Как сообщается на сайте авиакомпании Flydubai, из-за сложных погодных условий в работе перевозчика наблюдаются серьезные сбои.
В СМИ также сообщается, что взлетно-посадочная полоса в Дубае затоплена, и путешественники, которые приобрели туры, опасаются потерять свои деньги.
В Дубае объявлен оранжевый уровень опасности, и местным жителям было рекомендовано оставаться дома.
Ранее редакция сообщала о том, что S7 возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Калининград.
Источник фото: Freepik / Автор — jcomp
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