«В каких подвалах воспитывают таких идейных?»: Ксения Собчак унизила «кандидата» на пост мэра Новосибирска из-за жалобы на бар

Юный блогер Влад Пушкин, заявивший о своем желании стать будущим мэром Новосибирска неожиданно стал известен на всю страну. Молодой человек записал разоблачающее видеобращение к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной с просьбой закрыть местный бар. Сибиряк был возмущен, что в заведении проводят неприличные вечеринки в стиле травести-шоу.

После этого на разоблачителя обрушились с критикой коллеги. Блогер был обижен и даже заявил, что теперь уходит из инфополя. Но больше всего Пушкина ранило заявление Ксении Собчак. Известная теледива унизила молодого человека в своем собственном шоу на Youtube.

― Новосибирск, скажите, а в каких подвалах Академгородка воспитывают таких идейных?, — сказала Ксения.

Она также выразила свое отношение к решению Влада завязать с блогингом. Скандальная журналистка очень обрадовалась этому факту и добавила, что местные жители не желают видеть его в качестве мэра.