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Сокращаются запасы топлива на нефтебазах аграриев Новосибирской области

  • 25/09/2023, 15:36
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Сокращаются запасы топлива на нефтебазах аграриев Новосибирской области
В Минсельхозе региона заверяют, что простоя сельхозтехники из-за отсутствия ГСМ в регионе не допущено.

— Обеспеченность сельхозорганизаций горюче-смазочными материалами находится у нас на особом контроле. На нефтебазах сельхозпроизводителей сейчас находятся 18300 тонн дизтоплива, 1200 тонн бензина, — пояснил на оперативном совещании и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Он сообщил, что за прошедшую неделю у основного поставщика компании «Газпромнефть» мелкооптовые отпускные цены возросли.

Цены на ГСМ для аграриев в Новосибирской области взяли на особый контроль

Цены на ГСМ для аграриев в Новосибирской области взяли на особый контроль

— По состоянию на 19 сентября отпускная цена дизельного летного топлива составляла 75500 рублей — на 13900 рублей за тонну выше уровня прошлого года. Бензина Аи-92 — 79300 рублей, на 23000 рублей за тонну выше, чем годом ранее, — констатировал и.о. министра.

При этом он подчеркнул, что простоя сельхозтехники по причине отсутствия ГСМ в регионе не допущено.

Напомним, на 18 сентября на нефтебазах сельхозтоваропроизводителей региона в наличии были 19400 тонн дизтоплива и 1400 тонн бензина. На 14 сентября у основного поставщика топлива для новосибирских аграриев «Газпромнефти» отпускная цена на летнее дизтопливо составляла 73000 тысячи рублей за тонну, Аи-92 — 68800 тысяч рублей за тонну.

На комитете по транспорту регионального парламента на минувшей неделе депутаты поднимали вопрос с ценами на топливо. Председатель комитета Валерий Ильенко сообщал, что к депутатам поступает много жалоб от аграриев, перевозчиков, владельцев частного транспорта на рост цен и отсутствие топлива на АЗС.

— Что происходит с ценообразованием? Мы расписываемся в своем бездействии и не можем ничего ответить людям, работающим на земле. У меня есть звонки, где фермеры говорят о том, что готовы покупать дизтопливо по 100000 рублей за тонну, но не могут его найти, — говорил Ильенко. — Председателю Заксобрания пришлось в ручном режиме решать вопрос с поставкой топлива одному из фермеров, который просто не мог его нигде найти. Про цену аграрий даже не спрашивал.

Еще один новосибирский депутат Александр Тепляков предложил передать погектарную поддержку аграриев нефтяникам взамен на гарантии поставок «горючки» сельхозпроизводителям по сниженной цене.

Напомним, на минувшей неделе правительство РФ практически полностью запретило экспорт нефтепродуктов из России. В итоге на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 22 сентября стоимость бензина и дизельного топлива рухнула до 55925 рублей за тонну по Аи-92 и до 61431 рубль за тонну за летний дизель.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские антимонопольщики обнаружили нарушения на нефтебазах. 

Фото пресс-службы Минсельхоза Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : цены на дизтопливо цены на бензин топливо для аграриев Евгений Лещенко Валерий Ильенко Александр Тепляков


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