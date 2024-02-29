«Он просто умер»: смартфоны Xiaomi и Poco массово отключаются в Новосибирске

Сегодня, 29 февраля, жители всей страны заметили странности, которые начали происходить с их мобильными телефонами. Новосибирцы тоже заметили, что их смартфоны на платформе Android тоже перестали работать.
Гаджеты самостоятельно перезагрузились и больше не включились.
В основном с такой проблемой столкнулись владельцы мобильных от Xiaomi и Poco.
― У меня выключился телефон и повилось меню MIUI recovery. Он просто умер. Я посмотрела в интернете, как выйти из этого меню, но это не помогло. Потом я нашла чаты в социальных сетях, где люди рассказали, что столкнулись с аналогичной проблемой, — передает слова читательницы издание Om1.ru.
Специалисты советуют пока не относить телефоны в ремонт. Вероятно, что проблема носит временный характер и в ближайшие часы разрешится самостоятельно.
― Мы уже работаем над решением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства. Если нужно срочно восстановить смартфон — можно сделать сброс настроек с полной потерей данных, — говорится в официальном сообщении Poco.
Ранее редакция писала, что новосибирцы жаловались на сбой в работе WhatsApp и Telegram.
Фото: с сайта Om1.ru
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