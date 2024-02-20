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За площадками промпредприятий в Новосибирске начинается охота

  • 20/02/2024, 15:02
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За площадками промпредприятий в Новосибирске начинается охота
Застройщики просчитывают проекты редевелопмента территорий и строительства жилья.

На сегодняшний день в Новосибирске принято одно решение о комплексном развитии промышленной территории. Речь идет о площадке, расположенной в границах улиц Таежной, 2-я Ракитной и Болотной в Ленинском районе на берегу Оби. В муниципалитете подчеркнули, что решение о комплексном развитии промышленных территорий принимается на основании заявлений от правообладателей земельных участков.

— Договор о комплексном развитии вышеуказанной территории заключен по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества площадью 8,5102 га в соответствии со статьей 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации: с ООО «Сибстрой», ООО «Ариста», Загорным Игорем Геннадьевичем. Срок реализации договора — до 2030 года, — пояснили в департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в ответ на запрос Infopro54.

«Сибстрой» и «Ариста» входят в ГК «Сибирьинвест», которые возводят в Новосибирске ЖК «На Шоссейной» и ЖК «Гудимов». Игорь Загорный входит в число учредителей ООО «Сибирьинвест» (22%).

За площадками промпредприятий в Новосибирске начинается охота

В рамках реализации указанного договора предусмотрено замещение производственных зданий и сооружений на многоэтажную жилую застройку с обеспечением всей необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой. В июле 2023 года мэрия сообщала, что на площадке должен появиться жилой микрорайон общей площадью в 100 040 кв. м.

В соответствии с генеральным планом города Новосибирска до 2030 года предусматривается комплексная реновация промышленных территорий, расположенных в жилой застройке, с целью создания благоприятных условий проживания граждан и уменьшения нагрузки на окружающую среду от выбросов предприятий. К примеру, предусматривается комплексная реновация промышленных территорий в границах улиц Залесского, Северной, Дуси Ковальчук, Красного проспекта, а также части промзоны по улице Богдана Хмельницкого (западная сторона).

За площадками промпредприятий в Новосибирске начинается охота

Под реновацию также попадают отдельные производственные и коммерческие территории в Дзержинском и Октябрьском районах Новосибирска.

— На данных территориях установлены зоны смешанной и общественно-деловой застройки, общественно-деловая и жилая функциональные зоны, — говорится в ответе мэрии, полученном редакцией.

В департаменте также сообщили, что в мэрию поступили предложения о внесении изменений в генеральный план города в части реновации территории, прилегающей к улицам Кедровая, Краузе, территории по улице Светлановской.

Кто планирует реализовывать проекты в этих локациях — в мэрии Новосибирска на запрос редакции не уточнили.

— Для обслуживания создаваемых микрорайонов предусматривается размещение и строительство дополнительных социальных объектов соответствующей расчетной вместимости общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, объектов здравоохранения, — говорится в ответе ведомства.

В мэрии подчеркнули, что генеральный план города Новосибирска не предусматривает масштабного выноса промышленных предприятий за городскую черту.

— Все крупные промышленные зоны города подлежат сохранению, реконструкции и развитию путем создания промышленных и индустриальных парков, а также совершенствованию производственных процессов с целью сокращения негативного воздействия на окружающую застройку и сокращению санитарно-защитных зон, — пояснили в департаменте.

Ранее редакция рассказывала о попытке провести редевелопмент территории завода «Сибсельмаш». О возможном переформатировании территории также говорили представители заводов «Синар»,  «Экран». В кулуарах проходила информация, что такая же судьба ждет площадку ПАО «Тяжстанкогидропресс», но, похоже, она все-таки останется в зоне промышленности. О том, что подыскивает промплощадки для редевелопмента и строительства жилья редакции также рассказывал собственник ГК «Химметалл» Евгений Гаврилов.

— Мы ведем переговоры о покупке площадок, которые находятся в черте города, но не работают по профилю, где в перспективе планируем строить жилые комплексы, — пояснял Infopro54 Евгений Гаврилов.

Стоит напомнить и о том, что застройщики сейчас активно осваивают территорию бывшего «Новосибирского жиркомбината».

Депутат Заксобрания Вячеслав Илюхин также отметил, что интерес застройщиков к  промплощадкам города растет.

— Земли в городе все меньше, муниципалитет лишили возможности продавать участки застройщикам. Не аффилированным с областным правительством, с АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» компаниям не остается другого выхода, кроме как выходить по КРТ по освоению промышленных территорий либо площадок, занятых ветхим и аварийным жильем и расположенных в Кировском, Ленинском и т.д. районах города, в Новосибирском районе, — говорит Илюхин. — В такой ситуации важно, чтобы при редевелопменте промышленной площадки не исчезали рабочие места. Если сами предприятия, а также арендующие их территорию, цеха компании убираются с городской территории, то они должны запускаться в другом месте.

На сегодняшний день в городе определены более 170 зон комплексного развития территорий, в том числе на базе промышленных предприятий. В мэрии неоднократно подчеркивали, что свободная земля в городе практически закончилась.

Базовое фото: freepik — freestockcenter , иллюстрации внутри текста — скрины с карты 2ГИС.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : редевелопмент промышленная площадка новостройки Новосибирска


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