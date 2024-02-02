Возраст призыва для получивших паспорт РФ мужчин могут повысить до 50 лет

Депутаты Алексей Журавлев (ЛДПР), Александр Бородай и Михаил Шеремет («Единая Россия») предложили внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», пишет РБК.

Авторы инициативы подчеркнули, что те, кто получил гражданство России часто уклоняются от воинского учета или «намеренно дожидаются достижения предельного возраста» (30 лет), чтобы после этого получить российский паспорт.

В документе говорится, что уроженцы иностранных государств, ставшие гражданами России, уклоняются от постановки на воинский учет или «намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста» (30 лет).

Кроме того, депутаты продемонстрировали статистику МВД за 10 месяцев минувшего года, согласно которой гражданами РФ стали более 318 000 иностранцев — в основном, выходцы из Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана.

Ранее редакция сообщала, что более 50 экс-мигрантов поставлены на воинский учет в Сибири.