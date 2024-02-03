«Она ни петь, ни свистеть»: пьяная женщина на Porsche Cayenne разбила 12 автомобилей в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска женщина за рулем Porsche Cayenne протаранила 12 припаркованных во дворе автомобилей.

ЧП произошло поздним вечером, 2 февраля, в Южно-Чемском микрорайоне во дворе высотки на Дмитрия Шмонина 10/2.

— На место происшествия прибыл экипаж ДПС. К счастью, никто из людей не пострадал. Правоохранители оформили ДТП с материальным ущербом, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.

По информации полицейских, 45-летняя сибирячка, когда совершала виражи по двору, была изрядно пьяна.

Это подтвердили Infopro54 и жильцы дома.

— Машины заорали, грохот такой стоял. Мы выскочили, почти сразу полиция подъехала. Она не сразу из машины-то смогла вылезти. Бухая…Ни петь, ни свистеть, — рассказал Сергей, ставший очевидцем массового ДТП.

В отношении женщины составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске сотрудниками ГИБДД проводятся рейды по выявлению пьяных за рулем. Попавшимся нетрезвым водителям грозит штраф и лишение прав на управление транспортных средств.