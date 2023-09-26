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Разработки ученых НГУ могут быть использованы для создания вакцины от аденовируса

  • 26/09/2023, 17:54
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Разработки ученых НГУ могут быть использованы для создания вакцины от аденовируса
Молодые ученые НГУ представили исследование на Международном форуме биотехнологий OpenBio.

Молодые ученые НГУ разрабатывают препараты на основе слабопатогенных для людей аденовирусов. В перспективе они могут стать новыми вакцинами против некоторых вирусных инфекций. Об этом рассказала ученый НГУ Диана Демина в рамках X Международного форума биотехнологий OpenBio.

Диана Демина, НГУ— Среди аденовирусов есть такие, которые можно использовать для того, чтобы конструировать прививки, как например, был сконструирован Спутник V, на основе аденовируса. В перспективе возможно введение вакцинации от самых распространенных серотипов и разработка векторов (генетически модифицированные вирусные частицы-носители для доставки лечебных генов в клетки человека — Р.) на основе распространенных, — рассказала молодой ученый.

Диана Демина пояснила, что тяжесть заболевания напрямую зависит от серотипа аденовируса. Некоторые из них могут стать причиной пневмонии и даже привести к летальному исходу. По словам эксперта, на сегодняшний день специфической терапии аденовирусной инфекции не существует, поэтому важно определять серотип возбудителя.

— Мы проводим секвенирование по Сэнгеру в определенной части гнома и узнаем серотип. В прошлом году наша лаборатория разработала систему для определения серотипа и надеемся, что это будет введено в практику. К сожалению, данный метод применять в поликлиниках пока вряд ли возможно, так как используется очень сложное оборудование.  Но на основе данных, которые у нас есть, в дальнейшем возможно внедрить диагностику на самые распространенные серотипы и тогда уже это будет использоваться в поликлиниках, — добавила Дарья Демина.

Напомним, ранее сообщалось о проведении доклинических испытаний штамма аденовируса 6-го серотипа, который в перспективе может стать новым препаратом для терапии рака. Сейчас он проходит доклинические испытания в одном из институтов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Аденовирусы были выделены в 1953 году У. Роу и др. из культуры клеток аденоидов (миндалин) детей, в которых они вызывали ЦПД. В настоящее время известно более 90 серотипов аденовирусов млекопитающих. Из них более 50 серотипов являются патогенными для человека.

Ранее редакция сообщала, что вакцина от оспы, разработанная в Новосибирске, прошла все клинические испытания.

Фото: базовое — freepik.com, dcstudio, спикера из трансляции OpenBio

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Рубрики : Наука

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : наука молодые ученые аденовирус OpenBio


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