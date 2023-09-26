Разработки ученых НГУ могут быть использованы для создания вакцины от аденовируса

Молодые ученые НГУ разрабатывают препараты на основе слабопатогенных для людей аденовирусов. В перспективе они могут стать новыми вакцинами против некоторых вирусных инфекций. Об этом рассказала ученый НГУ Диана Демина в рамках X Международного форума биотехнологий OpenBio.

— Среди аденовирусов есть такие, которые можно использовать для того, чтобы конструировать прививки, как например, был сконструирован Спутник V, на основе аденовируса. В перспективе возможно введение вакцинации от самых распространенных серотипов и разработка векторов (генетически модифицированные вирусные частицы-носители для доставки лечебных генов в клетки человека — Р.) на основе распространенных, — рассказала молодой ученый.

Диана Демина пояснила, что тяжесть заболевания напрямую зависит от серотипа аденовируса. Некоторые из них могут стать причиной пневмонии и даже привести к летальному исходу. По словам эксперта, на сегодняшний день специфической терапии аденовирусной инфекции не существует, поэтому важно определять серотип возбудителя.

— Мы проводим секвенирование по Сэнгеру в определенной части гнома и узнаем серотип. В прошлом году наша лаборатория разработала систему для определения серотипа и надеемся, что это будет введено в практику. К сожалению, данный метод применять в поликлиниках пока вряд ли возможно, так как используется очень сложное оборудование. Но на основе данных, которые у нас есть, в дальнейшем возможно внедрить диагностику на самые распространенные серотипы и тогда уже это будет использоваться в поликлиниках, — добавила Дарья Демина.

Напомним, ранее сообщалось о проведении доклинических испытаний штамма аденовируса 6-го серотипа, который в перспективе может стать новым препаратом для терапии рака. Сейчас он проходит доклинические испытания в одном из институтов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Аденовирусы были выделены в 1953 году У. Роу и др. из культуры клеток аденоидов (миндалин) детей, в которых они вызывали ЦПД. В настоящее время известно более 90 серотипов аденовирусов млекопитающих. Из них более 50 серотипов являются патогенными для человека.

Ранее редакция сообщала, что вакцина от оспы, разработанная в Новосибирске, прошла все клинические испытания.