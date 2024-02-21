«Она умоляла о пощаде»: судебный пристав из Новосибирска убил коллегу-невесту, чтобы не жениться

Ссора двух судебных приставов Ирины и Сергея закончилась трагедией в Новосибирске. В ту ночь после Дня влюбленных не спал весь подъезд многоэтажки на улице Селезнева. Соседи сначала слышали, как молодая пара ссорится, а потом тишину пронзили громкие крики девушки. А дальше люди и вовсе испытали шок, когда по подъезду начал бегать полуголый Сергей и отгонять от себя какие-то галлюцинации.

― Мы слышали, что в квартире женский голос молил о пощаде. Но все это было уже поздно ночью, никто сразу не сориентировался вызвать полицию, ― вспоминают жильцы дома.

Раненая 24-летняя Ирина, зажимая горло руками, чтобы остановить кровь, кое-как доползла до соседской квартиры и рухнула в коридоре у пенсионерки. До этого девушка успела позвонить своим друзьям и позвать их на помощь. К сожалению, когда знакомые и скорая приехали, то спасать было уже некого.

― По данным следствия, ночью 15 февраля в Дзержинском районе города Новосибирска между сожителями произошла ссора на бытовой почве. Обвиняемый, взяв нож, нанес женщине не менее трех ударов в область жизненно важных органов. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», ― прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

В квартире, где произошла трагедия, следователи нашли орудие преступления. Также на месте был задержан подозреваемый.

― Они работали вместе в отделе судебных приставов. Примерно полтора года назад между ними вспыхнули чувства, и они съехались и стали жить вместе. Собирались скоро пожениться. Ссорились они не часто, но в последнее время Сергей стал странным и говорил своим коллегам, что, вроде как, передумал жениться на Ире. Но мне кажется, что причина тут в другом. Похоже, что Сергей начал употреблять наркотики. Такое неадекватное поведение можно объяснить только этим, ― рассказали Infopro54 знакомые жениха.

Сейчас Сергей находится в СИЗО. На допросе он признался, что не хотел убивать невесту, но на фоне галлюцинаций она предстала перед ним в обраще чудовища. Следователи проводят необходимые экспертизы и собирают доказательства о причастности арестованного к совершению жестокого преступления.

Погибшую девушку родственники, после церемонии прощания в Новосибирске, похоронят в другом регионе, откуда она родом.

Коллеги и друзья до сих пор не могут поверить, что Ирины больше нет. Они запомнят ее как добрую, отзывчивую и милую девушку.

Ранее редакция рассказывала историю, как сибирячка простила мужу убийство 10-летнего сына и просила суд его оправдать.