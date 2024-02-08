«Они доносчики»: Союз отцов потребовали закрыть в Новосибирске

В интернете появилась петиция с требованием закрыть региональное отделение Союза отцов в Новосибирске. Автор с ником limonad 155 заявляет, что устал от деятельности активистов и считает, что они запрещают концерты и общественные места, которые только по «их» мнению являются неправильными.

— Они выступают доносчиками, нарушая принципы свободы слова и личного выбора. Их активность порождает напряжение в обществе и подрывает доверие к системе, — подчеркнул limonad 155.

Сославшись на данные соцопроса, автор петиции заявил, что большинство респондентов в Новосибирске выразили недовольство работой Союза отцов, и пригласил сибиряков подписать обращение о закрытии организации.

Ранее редакция сообщала о том, что оказавшийся в центре скандала новосибирский Nebar решил сменить концепцию. Вместо крепких напитков и изысканных закусок в заведении будут подавать родниковую воду и хлеб, а на барной стойке разместят книги, шахматы и шашки.