Мошенники генерируют опасный QR-код для обмана пользователей

Руководитель компонента R-Vision Endpoint в компании R-Vision Петр Куценко сообщил о том, что одним из признаков созданного мошенниками QR-кода может быть то, что он ведет на очень длинную ссылку, передает издание «Лента.ру».

По словам специалиста, первое, на что важно обратить пристальное внимание, это на его расположение. Перед тем, как сканировать QR-код, вспомните, где вы его нашли: в соцсетях, в онлайн-письме, на неизвестном веб-сайте или встретили на улице, — призвал Петр Куценко и добавил, что доверять следует проверенным источникам, которыми являются, например, официальные сайты компаний.

Кроме того, эксперт отметил, что QR-код — это просто другой вид отображения ссылки, поэтому немаловажен ее внешний вид. Длинные и запутанные URL-адреса, наверняка, сигнализируют о потенциальной опасности, предупредил он.

Также Куценко сообщил о том, что, если после перехода по QR-коду ваш телефон просит дополнительный доступ к камере устройства, контактам или другой конфиденциальной информации, то это тоже могут быть происки мошенников. Поэтому специалист призывает опасаться QR-кодов, которые предлагают загрузить приложения или предоставить дополнительные разрешения.

Чтобы избежать взломов при помощи QR-кодов, Куценко посоветовал установить специальный сканер, в котором есть встроенные меры безопасности, а также на регулярной основе обновлять приложения и программное обеспечение вашего смартфона.

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