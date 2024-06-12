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«Они стали осторожнее»: из-за участившихся облав мигранты изменили свое поведение в Новосибирске

  • 12/06/2024, 15:00
Автор: Ольга Кирсанова
«Они стали осторожнее»: из-за участившихся облав мигранты изменили свое поведение в Новосибирске
С ужесточением контроля миграционного потока иностранных специалистов становится в разы больше.

После теракта в красногорском «Крокус Сити Холле» в Новосибирской области резко ужесточилась  миграционная политика. Сотрудники правоохранительных органов и силовых структур регулярно проводят рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. Практически ежедневно публикуется статистика о задержаниях, депортациях и штрафах в отношении нелегалов.

Как признаются сотрудники строительных бригад, рабочих рук среди приезжих в сибирский мегаполис стало резко не хватать.

По словам прораба на одной из строек, желающих среди иностранных специалистов приехать на заработки в Новосибирск становится все меньше. Из-за этого на рынке якобы возник кризис с перекосом спроса и предложения. Теперь диктуют цены за услуги сами рабочие-мигранты.

— За 5000 рублей в день никто работать не хочет. Монтажники просят 7500. А их еще кормить и возить нужно. Я был вынужден отказаться от их услуг, иначе меня клиенты не поймут, — обрисовал ситуацию в разговоре с Сибкрай.ru прораб Улугбек.

Собеседник  уверяет, что аналогичная картина еще и в сферах общепита, и торговли. Он считает, что ситуация может ухудшится, так как экономика Узбекистана растет. Зарплаты в России продолжат расти, а специалисты рабочих профессий исчезать, что приведет к инфляции и обесцениванию рубля.

— Средняя зарплата специалистов в Узбекистане 700-1000 долларов. Хотя в России зарплаты выше, но в этом году люди предпочитают остаться у себя в стране, — пояснил Улугбек.

Однако обрисованная иностранцем ситуация идет вразрез с реальными цифрами статистики ГУ МВД Новосибирской области.

Согласно данным ведомства, с января по апрель 2024 года было оформлено свыше 600 приглашений на въезд иностранцев без российского гражданства. За аналогичный период прошлого года таких «вызовов» было меньше почти на сотню.

Примерно такая же картина с разрешением на работу по визам. За 4 месяца текущего года их выдали порядка 500. За тако же период в 2023-м — не более 100. Не менее странная ситуация и с выдачей патентов: с января по апрель этого года выдали 12 тысяч, за этот же период в прошлом году — 10 тысяч.

Разрешение на временное проживание за 4 месяца 2024 — 300, за аналогичный период в 2023 — 800.

Официальная статистика миграционных служб не отражает полную картину, так как существует и неофициальная миграция. Однако стоит отметить, приезжие стали вести себя более «аккуратно», чтобы лишний раз не попадаться в поле зрения правоохранителей. Чтобы в последующем избежать проблем с законом, иностранцы массово стали вставать на учет. Этим и объясняется оккупированные ими миграционные центры.

Но, как отмечает источник в правоохранительных органах в разговоре с Сибкрай.ru, в очередях в основном стоят постоянные гости из Средней Азии.

— Делают они это исключительно, чтобы не нарушать миграционные законодательство. Они стали осторожнее, — поделился выводами собеседник.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске оперативники ФСБ пресекли канал нелегальной миграции выходцев из Средней Азии. Легализацией занимались трое выходцев из стран ближнего зарубежья, получившие российское гражданство.

Источник фото: группа в ВКонтакте «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : статистика МВД нарушение миграционного законодательства Мигранты


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