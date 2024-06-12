Мэрия перенесет остановку и изменит маршрут движения транспорта в Ленинском районе Новосибирска

Мэрия Новосибирска рассказала о переносе остановки «Ул. Пархоменко». С 13 июня по 13 июля она будет перенесена на 20 метров вперёд по ходу движения.

Это связано с перекрытием участка дороги от улицы Новосибирской до Пархоменко, а также с сужением дороги на Пархоменко у дома № 72 на 7 метров.

Перекрытие вызвано необходимостью проведения ремонта теплотрассы, который будет осуществлять ООО «ДСК».

В связи с изменениями в организации дорожного движения изменится и маршрут общественного транспорта.

Полный список изменений можно посмотреть здесь.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на новом месте остановки.

Ранее редакция сообщала о том, что режим повышенной готовности будет введен в Новосибирске из-за провала на Большевистской.