Мэрия перенесет остановку и изменит маршрут движения транспорта в Ленинском районе Новосибирска

Мэрия Новосибирска рассказала о переносе остановки «Ул. Пархоменко». С 13 июня по 13 июля она будет перенесена на 20 метров вперёд по ходу движения.
Это связано с перекрытием участка дороги от улицы Новосибирской до Пархоменко, а также с сужением дороги на Пархоменко у дома № 72 на 7 метров.
Перекрытие вызвано необходимостью проведения ремонта теплотрассы, который будет осуществлять ООО «ДСК».
В связи с изменениями в организации дорожного движения изменится и маршрут общественного транспорта.
Полный список изменений можно посмотреть здесь.
Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на новом месте остановки.
Ранее редакция сообщала о том, что режим повышенной готовности будет введен в Новосибирске из-за провала на Большевистской.
Источник фото: Freepik / Автор — wirestock.
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