Суд избрал меру пресечения директору «ИТС-Сибирь» в Новосибирске

В Новосибирске рассмотрено дело в отношении директора ООО «ИТС-Сибирь» Сидоренко Олега. Компания выполняла работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

По постановлению суда его отправили под домашний арест. Постановление не вступило в законную силу.

— Согласно данным следствия, директор совместно с неустановленными лицами осуществили хищение бюджетных денежных средств, выделенных на установку автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств, — говорится в сообщении Центрального районного суда.

Согласно контракту, компания должна была установить высокоточное оборудование чешского производства на автоматические пункты весового контроля. Однако субподрядчик, не взяв согласия, смонтировал кустарно изготовленный модуль из отечественных и китайских деталей.

— После этого в целях обмана и сокрытия факта подмены оборудования на более дешевое на установленное оборудование были нанесены подложные пломбы и таблички с логотипом компании, которая была указана в государственном контракте, — отметили в сообщении.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что суд прекратил дело о банкротстве компании «Стиллайн» в Новосибирске.