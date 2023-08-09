Рабочего раздавило плитой на стройке в Новосибирске

ЧП произошло в Калининском районе Новосибирска. Днем 8 августа на территории коммерческой организации проводились работы по установке железобетонных плит. В какой-то момент одна из плит рухнула на строителя. Мужчина получил тяжелейшие травмы и погиб на месте.

Сейчас в этой трагедии разбирается Следственный комитет.

— Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ — «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека». По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщили в региональном СК.

В области это уже не первый случай ЧП на строительной площадке. В начале августа в поселке Кудряшовском погиб 9-летний мальчик, который провалился в недостроенный коллектор.