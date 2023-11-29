Опора России выдвинет своего кандидата на пост бизнес-омбудсмена в Новосибирске

Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» выдвинет своего кандидата на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей Новосибирской области. Об это заявил председатель отделения Игорь Салов на всероссийской конференции по партнерству.

— В марте истекают полномочия у Мамулата Николая Егоровича. По закону РФ он может баллотироваться второй раз. Мы с Николаем Егоровичем работаем очень тесно, но считаем необходимым в этом году заявить о своей кандидатуре на должность уполномоченного. На совете решено рекомендовать на эту должность кандидатуру Кошелевой Натальи Александровны, — сказал он.

Напомним, бизнес-омбудсмен выбирается сроком на пять лет. Николай Мамулат был избран на пост уполномоченного по правам предпринимателей в Новосибирской области 31 января 2019 года. За кандидатуру Мамулата тогда проголосовало 63 депутата Законодательного собрания.

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