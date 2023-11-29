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ТЦ «Зима» снесут из-за строительства жилых домов в Новосибирске

  • 29/11/2023, 19:00
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ТЦ «Зима» снесут из-за строительства жилых домов в Новосибирске
Комиссия по генплану мэрии Новосибирска рассмотрела предложение инвесторов по строительству жилья на месте бывшей барахолки.

Представители ООО ТЦ «Восточный», ООО «Поднебесное» и ООО «Мего-групп» обратились в мэрию Новосибирска с предложением о перезонировании территории, которую ранее занимала Гусинобродская барахолка, под жилую застройку. Речь идет о трех участках, расположенных за торговыми центрами «Невский», «Зима» и «Восточный». Инициаторы проекта предлагают построить на площадке 90 тысяч кв. м жилья. При этом ТЦ «Зима» будет сноситься, а ТЦ «Восточный» пройдет реконструкцию. Об этом на заседании комиссии по внесению изменений в генплан Новосибирска сообщил директор МБУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестеркин.

В проекте также предусмотрена стометровая санитарная зона до метродепо, которое планируется разместить в расположенной рядом локации. Для обеспечения новостроек социальной инфраструктурой инициаторы предложили построить детсад на 100 мест, а также пристройку к школе №199 на 360 мест для начальных классов. В зоне, по которой проходит магистральный водовод, предложено организовать транзитную зону «Парк Лазурный».

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Как отметил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев, депутат горсовета по округу Александр Мухарыцин не возражает против реализации этого проекта, если новое жилье будет обеспечено социальной инфраструктурой и транспортной доступностью. С такими же оговорками проект поддержали департаменты мэрии по образованию, культуре и транспорту.

— Условий много, но ни одно не уложено на бумагу. Как инициаторы проекта будут выполнять свои обязательства, если изменения будут внесены в генплан? — поинтересовался Алексей Кондратьев. — Согласования по строительству детского сада, дополнительного корпуса школы, парка незарегулированы. Где мы будем брать на них средства?

Чиновник предложил подумать над реализацией проекта в рамках комплексного развития территории, где предусмотрено решение всех ранее озвученных им вопросов. Участники комиссии также выразили опасение, что при ином раскладе есть вероятность, что участки земли будут перепроданы и не используются по назначению. В итоге инициаторам проекта было предложено проработать проект в рамках КРТ.

— Судя по аргументам инициаторов, они хотят просто поменять назначение участка в генплане, но не знают, будут ли строить. При переходе на КРТ распространяются все обязательства по проекту. Все изменения в рамках КРТ вносятся в генплан за 3-4 месяца и за это время можно копить деньги, работать с банками и выходить на реализацию проекта, — добавил Алексей Кондратьев. — КРТ не замораживает проект, а дает возможность реализовать его. В представленном на комиссию формате это решение не пройдет.

По данным Seldon.Basis, учредителями ООО ТЦ «Восточный» являются Яна Полянская и Валентин Енуков — по 50%. Основано в 2012 году, уставный капитал 30 тысяч рублей, выручка в 2022 году 5,23 млн рублей (-7%), чистый убыток – 2,32 млн (-14%).

ООО «Поднебесное» основано в 2007 году, уставный капитал 10 тысяч рублей. Выручка в 2022 году 32,29 млн (+6%), чистая прибыль — 11,23 млн (+17%). Учредители: Елена Еременко (30%), Сергей Еременко (20%), Олег Иванов, Анастасия Иванова и Светлана Жильцова —по 16,67%.

ООО «Мега-групп» создано в 2006 году, уставный капитал 30,1 млн рублей. Выручка в компании в 2022 году составила 32 млн рублей, чистый убыток — 14,8 млн рублей (-16%). Владельцами компании являются Дмитрий Щербаков (20%), Сергей Тиганов (10%), ООО «Вектор» (50,2%), ООО Фирма «Невский» (19,8%). Собственниками «Вектора» являются Анастасия Каганская и Евгений Шамаев — по 50%, Фирмы «Невский» — Алексей Павлов (100%).

Ранее редакция сообщала о том, что еще три площадки в Новосибирске планируют задействовать под масштабное жилищное строительство. 

Фото: 2ГИС// Автор: AlexPnsk Sib54

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ТЦ Восточный Поднебесное Мего-групп КРТ Комплексное развитие территории Институт градостроительного планирования Гусинобродская барахолка Алексей Нестеркин Алексей Кондратьев.


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