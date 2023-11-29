Школа и детский сад подвели застройщика на Речном вокзале

ООО «Бим Строй» вышло с предложением к мэрии Новосибирска о застройке площадки в районе Речного вокзала между улицей Большевистская и железной дорогой. Как отметили представители мэрии на заседании комиссии по внесению изменений в генплан Новосибирска, речь идет о площадке 10 га.

— Заявитель предлагает реализовывать проект в рамках комплексного развития территорий (КРТ). На площадке предусмотрено строительство школы на 400 мест, детского сада на 170 мест и встроенного детского сада. Кроме того, на площадке планируется построить более 100 тысяч кв. м жилья, — отметил директор МБУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестеркин.

Однако комиссия отправила проект на доработку. Участники комиссии не согласились с предложением о выносе детских садов и школ на первую линию к улице Большевистской, которая постоянно стоит в пробках. Также вызвало вопросы предложение о размещении апартаментов вдоль железной дороги.

Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев предложил инициатору проекта продумать возможность размещения парковок вдоль Большевички, а также предусмотреть стометровую защитную зону от объектов до железной дороги.

По данным Seldon.Basis, ООО «Бим Строй» зарегистрировано в 2017 году, уставный капитал — 200 тысяч рублей. Директором является Павел Егоров. Он также входит в число учредителей компании наряду с Александром Леонидовичем Поляковым и Вадимом Дугиновым — по 25%. По итогам 2022 года выручка у компании нулевая.

Ранее редакция сообщала о том, что еще три площадки в Новосибирске планируют задействовать под масштабное жилищное строительство.