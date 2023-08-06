В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту избиения подростка на детской площадке

Напомним, 5 августа в пабликах города появилась информация о том, что на спортивной площадке в городе Новосибирске, парень ударил ногой подростка сидящего на земле.

— По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), — сообщает пресс-служба ведомства. — В настоящее время следствие устанавливает личности подростков. Предполагаемый возраст фигурантов 14-17 лет, славянской внешности.

Следователи обратились к новосибирцам с просьбой сообщить о личностях и местонахождении подростков, на условиях конфиденциальности.

Ранее редакция рассказывала о том, что женщина ударила ребенка в магазине в Новосибирске.