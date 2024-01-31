«Опознали по татуировке»: тело убитой бойцом ММА женщины нашли вдоль трассы под Новосибирском

Тело убитой 39-летней Ольги, которая недавно переехала в Новосибирск и была убита своим знакомым, случайно обнаружили вдоль трассы.

Женщина лежала в снегу, особо ее никто не закапывал. Предположительно она была убита задолго до того, как оказалась на улице.

― Страшную находку направили на экспертизу. Предварительно удалось опознать в ней пропавшую 20 января женщину по татуировке и серьгам, которые были в ориентировке, ― рассказал Infopro54 источник в МВД.

Рядом с матерью тела ребенка обнаружено не было. Сейчас правоохранительные органы обследуют всю близлежащую территорию.

Напомним, в конце января подруги 39-летней Ольги заявили в полицию об ее исчезновении. Они сообщили, что накануне женщина получила наследство и купила дорогой автомобиль. Машину ей помогал выбирать знакомый из Новосибирска таксист. Но задать вопросы ему не получилось. Мужчина тоже загадочно пропал. Правда потом нашелся при попытке побега из Казахстана. Его задержали и отправили в СИЗО. Подозреваемым в убийстве оказался 31-летний боец ММА Фарид*. У мужчины были сложности с деньгами, поэтому он зарабатывал частным извозом. Ранее даже был судим за кражу мобильного телефона у своего клиента.

Выяснилось, что вместе с Ольгой исчезла и ее 5-летняя дочка. Жива она или уже мертва до сих пор неизвестно. Также не понятно, где находится новая машина убитой, которую женщина купила накануне смерти.

― На допросе он признался, что девочку задушил, а ее мать зарезал, ― поделились с журналистами подруги Ольги.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции Фарида из Казахстана в Новосибирск, где следователи смогут продолжить с ним работу и раскрыть это жестокое преступление.