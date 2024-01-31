Рекламодателям

Директор космической компании в Сибири стал главарем ОПГ

  • 31/01/2024, 21:38
Автор:
Директор космической компании в Сибири стал главарем ОПГ
В группировке также состояли известный адвокат и юрист.

Директор космической компании организовал ОПГ и похитил у жителей Новосибирска почти 400 млн рублей.

Финансовые махинации в Новосибирской области ему помогали проводить адвокат Балтийской коллегии адвокатов им. Анатолия Собчака и юрист из красноярской компании. Схема была очень проста.

― Действуя в составе ОПГ, они организовали деятельность кредитных потребительских кооперативов, один из которых под названием «Зенит» был открыт на территории Новосибирской области.  Привлекали денежные средства пайщиков, но по факту не осуществляли никаких выплат. Таким образом им удалось похитить порядка 400 млн рублей, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Прибыльный бизнес рассекретили следователи из Красноярска. Возбудили уголовное дело. Адвоката отправили в СИЗО, юриста посадили под домашний арест, а директору национальной космической компании избрали подписку о невыезде.

Оперативники предполагают, что это не обычная преступная группировка, а целое сообщество, которое на протяжении пяти лет обманывало сибиряков.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирские мошенники обманули россиян более чем на 1 млн рублей, выдавая фальшивые микрозаймы.

Фото: freepik.com — creativeart

351

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Республика Хакасия Новосибирск Красноярский край

Теги : юрист ОПГ Зенит адвокат


Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

174 родственника погибших в СВО, получили компенсацию на погребение в Новосибирске
30/01/24 17:25
«Одной левой»: боец из НСО голыми руками обезвредил дрон-камикадзе на СВО
28/01/24 11:33
Минобороны: впервые с начала спецоперации дрон перехвачен над Ленинградской областью
18/01/24 16:06

Новосибирцам предложат выбрать объект для благоустройства в 2025 году

В списке для голосования будет 8 проектов.
Читать далее >>

Перерасчет за отключение тепла пропишут отдельной строкой в платежках новосибирцев

Вопрос по компенсации ущерба имуществу пока не решен.
Читать далее >>

Названы причины замедления роста цен в декабре в Новосибирской области

В декабре годовая инфляция в Новосибирской области незначительно снизилась до 8,1%.
Читать далее >>

Подстанцию «Академическая» планируют достроить до конца 2024 года в Новосибирске

Она необходима для запуска высокотехнологичных производств, в том числе в новых очередях Технопарка.
Читать далее >>

Семилетнему мальчику с диагнозом детский церебральный паралич требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 222 295 рублей.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Елена Костянко: Градус жестокого обращения с животными в Новосибирске повышается

Елена Костянко: Градус жестокого обращения с животными в Новосибирске повышается

Для корректировки ситуации нужна комплексная программа помощи брошенным животным и просвещения общества.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Директор космической компании в Сибири стал главарем ОПГ
31/01/24 21:38
Право&Порядок
«Опознали по татуировке»: тело убитой бойцом ММА женщины нашли вдоль трассы под Новосибирском
31/01/24 20:20
Общество Право&Порядок
«Мать растерялась и не успела»: на пожаре под Новосибирском погибла двухлетняя девочка
31/01/24 18:20
Общество Происшествия
Полиция проверяет инцидент с жестоким избиением парня в Новосибирске
31/01/24 17:54
Общество Происшествия
Опоры освещения монтируют на Октябрьском мосту в Новосибирске
31/01/24 17:35
Город
Героем постановки Богомолова станет водитель мусоровоза из Новосибирска
31/01/24 17:12
Общество
Агроном Шубина рассказала о том, когда нужно сеять рассаду
31/01/24 17:07
Общество
Дорогой корм Hill's уберут с прилавков Новосибирска из-за найденных в нем червей
31/01/24 17:01
Общество
Новосибирцам предложат выбрать объект для благоустройства в 2025 году
31/01/24 16:07
Власть Город Общество
Жители Новосибирска выберут, какой парк облагородить в 2025 году
31/01/24 16:01
Город Общество
Мясо утки может начать экспортировать Новосибирская область
31/01/24 15:51
Агропром Бизнес Власть ВЭД
Перерасчет за отключение тепла пропишут отдельной строкой в платежках новосибирцев
31/01/24 15:45
Власть Город Общество
Погибшего владельца «Золотого льва» похоронят 1 февраля в Новосибирске
31/01/24 15:34
Общество
Новосибирская область вошла в топ-5 модных регионов страны
31/01/24 15:29
Общество
ГБР утеплили уснувшего в снегу хулигана и вызвали ему скорую в Новосибирске
31/01/24 15:24
Общество
«Если ему там башку не разобьют»: глава союза отцов отправил Оргию Праведников выступать перед ВСУ
31/01/24 14:51
Общество
Способ получения табака с пониженным содержанием никотина запатентовали в Новосибирске
31/01/24 14:37
Наука Общество
Губернатор Андрей Травников поручил развивать спортивные федерации в районах области
31/01/24 14:34
Общество
«Мне что-то там подсыпали в кофе»: сибиряк против своей воли купил дорогую машину в автосалоне Новосибирска
31/01/24 14:30
Общество
Более 60 жителей Новосибирска не выпустили заграницу из-за ошибок в паспорте
31/01/24 14:06
Общество
Популярное
Эксперты назвали главные новинки на отечественном авторынке в феврале 2024
31/01/24 16:31
Астрологи поделились, когда наступит ретроградный Меркурий в 2024 году
31/01/24 13:10
Лунный календарь цветовода на февраль 2024
31/01/24 10:28
В Госдуме предложили снизить плату за ЖКУ для пенсионеров и многодетных семей
30/01/24 16:44
Минтруд и Минздрав хотят упростить порядок оформления инвалидности
30/01/24 11:55
Правила продажи алкоголя в аэропорту могут измениться
30/01/24 10:01
Новости компаний
Банк «Левобережный» запустил вклад с 16 % годовых
31/01/24 12:26
В электросетях АО «РЭС» расширяют опыт применения нормализаторов напряжения
31/01/24 10:43
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 самых выгодных автокредитов без первоначального взноса и каско
31/01/24 9:00
Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших кредитных карт 2023 года
29/01/24 16:09
В 2023 году АО «РЭС» удалось сократить продолжительность аварийных отключений
29/01/24 15:03
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 лучших дебетовых карт 2023 года
26/01/24 10:26

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска