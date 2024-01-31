Директор космической компании в Сибири стал главарем ОПГ

Директор космической компании организовал ОПГ и похитил у жителей Новосибирска почти 400 млн рублей.

Финансовые махинации в Новосибирской области ему помогали проводить адвокат Балтийской коллегии адвокатов им. Анатолия Собчака и юрист из красноярской компании. Схема была очень проста.

― Действуя в составе ОПГ, они организовали деятельность кредитных потребительских кооперативов, один из которых под названием «Зенит» был открыт на территории Новосибирской области. Привлекали денежные средства пайщиков, но по факту не осуществляли никаких выплат. Таким образом им удалось похитить порядка 400 млн рублей, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Прибыльный бизнес рассекретили следователи из Красноярска. Возбудили уголовное дело. Адвоката отправили в СИЗО, юриста посадили под домашний арест, а директору национальной космической компании избрали подписку о невыезде.

Оперативники предполагают, что это не обычная преступная группировка, а целое сообщество, которое на протяжении пяти лет обманывало сибиряков.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирские мошенники обманули россиян более чем на 1 млн рублей, выдавая фальшивые микрозаймы.