Оппозицию не подпустили к долгам «Дискуса» за аренду земли перед городом

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Единороссовское большинство горсовета «отфутболило» предложения трех депутатов-оппозиционеров о рассмотрении в разделе «Разное» вопросов, касающихся задолженности перед муниципалитетом застройщиков, в первую очередь группы компаний «Дискус», собственник которой, Алексей Джулай, также является депутатом горсовета от партии единороссов. Самого Джулая на сессии не было. По словам спикера Дмитрия Асанцева, он отсутствовал по состоянию здоровья.

Долги за аренду земли не учли

Как напомнил независимый депутат Игорь Украинцев, в проекте доходной части бюджета на предстоящий год не заложены средства, которые предстоит взыскать с застройщиков за аренду муниципальной земли. Из общей суммы долга около 4 млрд половина еще реальна к взысканию.

— Это восемь детсадов, две большие и хорошие школы, это огромные деньги, которые могут оказаться в доходной части бюджета, — заявил Украинцев. — Один из должников иногда сидит в этом зале, к сожалению, сейчас там пустое место, но миллиард рублей задолжал один застройщик. Я бы хотел внести поправку: рассмотреть в «Разном» вопрос об информировании депутатов о причинах отсутствия в доходной части бюджета долгов за аренду земли в размере более 4 млрд. Докладчиками предлагаю Жигульского (начальник департамента земельных и имущественных отношений) и Буреева (вице-мэр Новосибирска).

Впоследствии при рассмотрении проекта бюджета упомянутый Жигульский сообщил, отвечая Украинцеву, что общая сумма долга составляет 1,8 млрд, в будущем году мэрия намерена взыскать 600 млн, а в предстоящий трехлетний период — все остальное.

Сумма в 600 млн на 2022 год не удовлетворила Украинцева, напомнившего, помимо ранее упомянутых школ и детсадов и насущные статьи расходов, о которых говорили, обсуждая бюджет, его коллеги. К примеру, строительство школы №57 в Дзержинском районе, прокладка трамвайных рельсов до автовокзала на Гусинобродском шоссе.

— Почему не 2 млрд? — недоумевает депутат. — Хватит на школу, на рельсы останется. Мы должны спрашивать за долги по полной программе, привлекая и прокуратуру, и полпреда. Виноваты в первую очередь мы, депутаты. Мы услышали, что бюджет повысился, но мы говорим об индексации. Бюджет повышается на процент инфляции. Я воздержусь. Голосовать за неамбициозный, а очень посредственный бюджет не совсем правильно. У Джулая есть что взыскивать за долги — завод по производству панелей. Если мы не заберем, заберут те же энергетики, которым ГК должна. А мы сидим и радуемся, что на процент инфляции бюджет повысился.

Дольщики. С квартирами, но без документов

О долгах «Дискуса» уже не перед мэрией, а перед гражданами — покупателями жилья — напомнил и коммунист, председатель комиссии по наказам Александр Бурмистров.

— В городе десятки домов строятся через так называемые ЖСК, — заявил депутат. — Через эту «прокладку» без должных гарантий прав средства миллиардами уходят в компанию «Дискус», толком не исполняющую свои обязательства с миллиардными долгами. Есть сведения, что Госстройнадзор продавливает фиктивные заключения о соответствии нормам построенных объектов, домов, содержащих массу нарушений. Учитывая изменения в законодательстве, законна ли вообще схема сбора средств через ЖСК? Какие вообще масштабы у этой истории?

Позже, продублировав свое выступление в процессе рассмотрения проекта бюджета, Бурмистров предложил подключить к расследованию данной ситуации нового полпреда СФО Анатолия Серышева. Кстати, на днях в соцсетях появился видеокомментарий новосибирского общественника Владимира Кириллова: он вновь поднял вопрос о домах компании «Дискус» покупатели которых не могут получить документы на купленные квартиры. Сегодня на пресс-конференции на вопрос корреспондента Infopro54 о том, много ли в Новосибирске домов, что по тем или иным причинам долгое время не могут ввести в эксплуатацию, начальник инспекции Государственного строительного надзора Новосибирской области Алексей Нечунаев сообщил, что у него такой статистики нет.

— Есть дома, по которым может затягивается сдача. Например, по качеству, другим причинам. Но они доделываются и сдаются. Все эти организации живые. Этот вопросы мы решаем совместно с областной и районными прокуратурами, Минстроем области, — добавил Нечунаев.

Как долги влияют на тарифы на воду?

Наконец, третьего «кредитора» «Дискуса» — МУП «Горводоканал» — обозначил независимый депутат Ростислав Антонов, предложивший заслушать руководителя департамента ЖКХ насчет того, могут ли долги перед водоканалом повлиять на размер тарифа за водоснабжение.

— Я предлагал увеличить расходы на тротуары, маневренный фонд, — сообщает Антонов. — Мне сказали: «Нам столько не надо». На самом деле это копейки. А мы сталкиваемся с тем, что у нас в зале сидит человек, который должен городу. Он не приходит ни на сессии, ни на комиссии, городу не платит ни за что. Давайте не только искать внешние доходы из областного бюджета, но и начнем решать вопросы с долгами городу. Почему компания Джулая имеет такие долги перед «Горводоканалом»? Если он не платит «Горводоканалу», это все перекладывается на весь город. Я бы хотел заслушать департамент ЖКХ, который бы рассказал, как влияют неплатежи «Дискуса» на ситуацию с тарифами, сетями.

Напомним, что 18 ноября мэрия Новосибирска в лице департамента земельных и имущественный отношений подала сразу 13 исков в Арбитражный суд Новосибирской области по взысканию задолженности с ООО «Дискус Плюс». Совокупная сумма исков — более 54 млн рублей.

Стоит также отметить, что новая волна критики в отношении компании «Дискус» появилась в последнее время в СМИ и соцсетях после того, как депутаты от «Единой России», работающие на Плющихинском жилмассиве, публично поддержали протест жителей, не согласных со строительством новых киосков вместо бульвара. В Октябрьском суде Новосибирска сейчас рассматривается дело в отношении Сергея Конько (Заксобрание, представляет ГК «Дискус») и Александра Мухарыцина (горсовет) за проведение несанкционированного митинга.