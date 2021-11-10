Жители Плющихинского жилмассива против строительства торговых павильонов вместо гаражей

— На нашем жилмассиве проживают около 40 тысяч человек. Еще год назад, перед выборами в горсовет Новосибирска и Заксобрание области, мы составляли наказы для депутатов, в список которых входила ликвидация заброшенных металлических гаражей, расположенных на пересечении улиц Высоцкого и Лазурной, и создание на этой площадке зеленой зоны, а также пешеходных тротуаров. Все было отголосовано и согласовано с администрацией района. Этот сквер есть в плане города — можно ознакомиться на сайте департамента архитектуры и строительства, — рассказала Infopro54 специалист по работе с населением в УК «Плющихинский», представитель инициативной группы жителей микрорайона Светлана Смолина. — Две недели назад 250 гаражей убрали, а на их месте неожиданно появился забор, имеющиеся на площадке деревья были спилены, и нам сообщили, что здесь будут ставить очередные киоски с пивнушками и т. д. Кто будет строить, кто дал разрешение — мы пока выяснить не можем.

Чтобы привлечь внимание властей, жители запустили сбор подписей за сохранение зеленой зоны вдоль дома №31 по улице Высоцкого и создание сквера на этом месте.

— Сейчас на площадке идет строительство нестационарного объекта. Мы нашли постановление №1944 от 15.06.2021, где указаны торговые зоны и договор аренды этой земли на 5 лет для строительства нестационарного объекта, — говорится в петиции. — Вокруг все застроено многоларечными павильонами, более 20 сооружений торговли на площади более 500 кв. м. У жителей района никто не спросил, нужны нам торговые объекты или нам нужен сквер!

В итоге, по словам Светланы Смолиной, инициативная группа решила провести акцию протеста — сход граждан — в субботу, 13 ноября. Планируется подписать петицию в бумажном виде и направить в мэрию Новосибирска. А пока, судя по наблюдению корреспондента Infopro54, жители снесли установленный застройщиком забор самостоятельно.

В постановлении №1944 от 15.06.2021 мэрии Новосибирска отмечается, что по адресу Высоцкого, 31 разрешено поставить нестационарный торговый павильон площадью 688 кв. м, Высоцкого, 35 — 165 кв. м, Высоцкого, 39 — 220 кв. м. Все предназначены для торговли продовольственными и непродовольственными товарами. Постановление подписано мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Ответственный — начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Виталий Витухин.

— Это действительно был наказ избирателей о строительстве на данной площадке парка. Именно под это с территории были убраны гаражи. В 2019 году участок был передан комиссией в «зеленую зону». Документ о переводе подписал Роман Теленчинов (Имеется в распоряжении редакции. — Ред.), ранее занимавший должность заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска (На этой неделе назначен вице-губернатором Новосибирской области. — Ред.). В конце 2019 года соответствующее постановление подписал мэр Новосибирска (Имеется в распоряжении редакции. — Ред). Сейчас выяснилось, что туда же выдали разрешение по установке нестационарных объектов торговли, — прокомментировал ситуацию депутат Заксобрания Новосибирской области Сергей Конько. — В администрации Октябрьского района разбираются в сложившейся ситуации: они за то, чтобы там был сквер. Думаю, что мэрия должна также предпринять меры, разобраться и расторгнуть договор с НТО.

Конько заявил, что тоже планирует выйти на акцию протеста, которая будет проходить с соблюдением всех противоэпидемиологических требований, и поддержать жителей. Он заверил, что проконтролирует рассмотрение этого вопроса в администрации района и муниципалитете.

Помощник депутата горсовета Новосибирска (избравшегося по округу №39) Александра Мухарыцина сообщил редакции, что депутат в курсе ситуации, уже направил запрос в администрацию Октябрьского района и в субботу намерен встретиться с жителями.

Редакция Infopro54 также направила запрос на комментарий в мэрию Новосибирска и будет отслеживать развитие ситуации.

В начале ноября мэрия Новосибирска сообщила, что в Октябрьском районе на улице Лазурной завершены работы по демонтажу 433 металлических гаражей, уборке территории. Весной 2022 года на эту площадку муниципалитет обещал завезти грунт и провести подготовку к ее дальнейшему благоустройству.

— На следующий год планируется благоустройство, которое позволит горожанам здесь отдыхать и наслаждаться зеленым уголком, а не металлическими гаражами и мусором, складировавшимся годами. Это касается и озера — люди оставляют после себя мусор. В настоящее время поставлена задача: привести территорию в нормативное санитарное состояние, обеспечив плодородным слоем почвы, — цитировала пресс-служба мэрии директора МКУ «Октябрьское» Андрея Насонова.

Напомним, что конфликты с распределением земельных участков в Новосибирске в последнее время выявляются достаточно часто.