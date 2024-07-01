Оправдательный приговор для экс-главы Центрального округа Новосибирска устоял в апелляции

В силу вступил оправдательный приговор экс-главе Центрального округа Новосибирска Сергею Канунникову. Его обвиняли в сносе стелы, которую установили в честь 45-летия Победы.

— Приговором суда Канунников оправдан по предъявленному обвинению в связи с отсутствием в его действиях состава указанного преступления, — говорится в сообщении Новосибирского областного суда.

Экс-чиновник теперь имеет право на реабилитацию и может требовать у суда возмещение вреда, как имущественного, так и морального, связанного с уголовным преследованием.

Напомним, что ранее прокуратура оспаривала оправдательный приговор Сергею Канунникову. Она настаивала на возвращении дела в суд для нового разбирательства. Но сегодня, 1 июля, суд оставил приговор без изменения.

Ранее редакция сообщала о том, что суд оправдал главу Центрального округа Новосибирска Сергей Канунникова.