Оправдательный приговор для экс-главы Центрального округа Новосибирска устоял в апелляции

В силу вступил оправдательный приговор экс-главе Центрального округа Новосибирска Сергею Канунникову. Его обвиняли в сносе стелы, которую установили в честь 45-летия Победы.
— Приговором суда Канунников оправдан по предъявленному обвинению в связи с отсутствием в его действиях состава указанного преступления, — говорится в сообщении Новосибирского областного суда.
Экс-чиновник теперь имеет право на реабилитацию и может требовать у суда возмещение вреда, как имущественного, так и морального, связанного с уголовным преследованием.
Напомним, что ранее прокуратура оспаривала оправдательный приговор Сергею Канунникову. Она настаивала на возвращении дела в суд для нового разбирательства. Но сегодня, 1 июля, суд оставил приговор без изменения.
Ранее редакция сообщала о том, что суд оправдал главу Центрального округа Новосибирска Сергей Канунникова.
Источник фото: Новосибирский областной суд, автор: пресс-служба.
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