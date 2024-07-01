Пожар произошел на промышленном предприятии под Новосибирском

В городе Обь на улица Арсенальная произошло возгорание на территории промышленного предприятия.
― 15:24 горит дизельное топливо в емкости 20 тонн (объем дизельного топлива 7 тонн), ― говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.
Как сообщило МЧС по региону, сейчас возгорание локализовано, а угроза соседним зданием полностью отсутствует.
Стоит напомнить, что не так давно на данной улицы уже вспыхивал пожар. Тогда горело складское помещение компании ООО «СибВторРесурс». В огне погиб один из работников.
На данный момент возбуждено уголовное дело.
Ранее редакция сообщала о том, что в МУП «САХ» опровергли слухи о новом пожаре на Левобережном полигоне.
Фото: из телеграм-канала АСТ-54.
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