Пожар произошел на промышленном предприятии под Новосибирском

В городе Обь на улица Арсенальная произошло возгорание на территории промышленного предприятия.

― 15:24 горит дизельное топливо в емкости 20 тонн (объем дизельного топлива 7 тонн), ― говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

Как сообщило МЧС по региону, сейчас возгорание локализовано, а угроза соседним зданием полностью отсутствует.

Стоит напомнить, что не так давно на данной улицы уже вспыхивал пожар. Тогда горело складское помещение компании ООО «СибВторРесурс». В огне погиб один из работников.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

Ранее редакция сообщала о том, что в МУП «САХ» опровергли слухи о новом пожаре на Левобережном полигоне.